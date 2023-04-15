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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Покровске завершена выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

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Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

В Покровске Донецкой области завершилась выдача очередной партии гуманитарной помощи. Фонд Рината Ахметова направил в этот населенный пункт почти 5,5 тыс. единиц продуктовых наборов, сообщили 15 апреля в пресс-службе организации.

"Местные жители получили наборы с продуктами длительного хранения: макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом, печеньем и так далее", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 196 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: Донецкая область, продукты, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, Покровск
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