В Покровске завершена выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины Фото: akhmetovfoundation.org

"Местные жители получили наборы с продуктами длительного хранения: макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом, печеньем и так далее", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 196 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".