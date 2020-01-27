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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России обвинили украинского военного в обстреле кладбища на Донбассе

Следственный комитет России заявил, якобы 25 декабря 2019 года в результате обстрела, организованного украинским военным Дмитрием Кащенко, на Донбассе пострадал мирный житель.

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СК РФ обвинил украинского военного в организации обстрела мирного населения на Донбассе
СК РФ обвинил украинского военного в организации обстрела мирного населения на Донбассе
Фото: EPA

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского военного из-за якобы обстрела кладбища в поселке Шахты 6/7 города Горловка. Об этом 27 января сообщила пресс-служба СК РФ.

"Следствием собраны доказательства, позволившие заочно предъявить обвинение командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Дмитрию Кащенко в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ)", — говорится в сообщении СК РФ.

Как утверждает СК РФ, 25 декабря 2019 года Кащенко организовал обстрел из минометов кладбища, расположенного в поселке Шахты 6/7 города Горловки, в результате которого пострадал мирный житель. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Донбасс, Следственный комитет РФ, обстрелы, война на Донбассе
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