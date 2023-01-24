"Да так, что стекла дрожат". В Симферополе раздались мощные взрывы – СМИ

"Первые два взрыва в 16.25 по киевскому времени ощутили очень сильно жители района Автовокзал, по словам местных жителей у них немного затряслись окна. После в 16.50 по киевскому времени было слышно еще два взрыва, об этом сообщили жители которые проживают в районе ж/д вокзала, но, со слов жителей, не сильно громкие", – сказано в сообщении.
Взрывы в городе подтвердил Telegram-канала "Чп / Симферополь"
"Что-то все время взрывается в Симферополе на 51-й армии, да так что стекла дрожат на протяжении пяти минут", – говорится в посте.
Также сообщается, что жители села Доброе Симферопольского района слышали два громких взрыва со стороны военного гарнизона в селе Перевальное, а жители соседнего села Краснолесье после взрыва заметили небольшие клубы дыма.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.