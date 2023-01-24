"Да так, что стекла дрожат". В Симферополе раздались мощные взрывы – СМИ

В Симферополе раздались взрывы, некоторые из них были хорошо слышны в районе железнодорожного вокзала Фото: krym4you.com (иллюстративное)

"Первые два взрыва в 16.25 по киевскому времени ощутили очень сильно жители района Автовокзал, по словам местных жителей у них немного затряслись окна. После в 16.50 по киевскому времени было слышно еще два взрыва, об этом сообщили жители которые проживают в районе ж/д вокзала, но, со слов жителей, не сильно громкие", – сказано в сообщении.

Взрывы в городе подтвердил Telegram-канала "Чп / Симферополь"

"Что-то все время взрывается в Симферополе на 51-й армии, да так что стекла дрожат на протяжении пяти минут", – говорится в посте.



Также сообщается, что жители села Доброе Симферопольского района слышали два громких взрыва со стороны военного гарнизона в селе Перевальное, а жители соседнего села Краснолесье после взрыва заметили небольшие клубы дыма.