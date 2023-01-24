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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Да так, что стекла дрожат". В Симферополе раздались мощные взрывы – СМИ

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В Симферополе раздались взрывы, некоторые из них были хорошо слышны в районе железнодорожного вокзала
В Симферополе раздались взрывы, некоторые из них были хорошо слышны в районе железнодорожного вокзала
Фото: krym4you.com (иллюстративное)

В Симферополе и его окрестностях на территории временно оккупированной Россией Крыма раздались несколько сильных взрывов, сообщает 24 января Telegram-канал "Крым – край партизанской славы".

"Первые два взрыва в 16.25 по киевскому времени ощутили очень сильно жители района Автовокзал, по словам местных жителей у них немного затряслись окна. После в 16.50 по киевскому времени было слышно еще два взрыва, об этом сообщили жители которые проживают в районе ж/д вокзала, но, со слов жителей, не сильно громкие", – сказано в сообщении.

Взрывы в городе подтвердил Telegram-канала "Чп / Симферополь"

"Что-то все время взрывается в Симферополе на 51-й армии, да так что стекла дрожат на протяжении пяти минут", – говорится в посте.

Также сообщается, что жители села Доброе Симферопольского района слышали два громких взрыва со стороны военного гарнизона в селе Перевальное, а жители соседнего села Краснолесье после взрыва заметили небольшие клубы дыма.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, взрыв, захват, оккупация, аннексия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, присоединение, российские оккупанты, деоккупация
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