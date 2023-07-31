В Симферополе раздалось не менее восьми громких взрывов. "Власти" Крыма инцидент не комментируют – СМИ

Оккупанты заявляют о работе российской ПВО над Симферополем по беспилотникам, официальных подтверждений этому нет Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

"Крымские Telegram-каналы пишут, что в Симферополе работает система ПВО – якобы отражает атаку дронов. Российские власти сообщения о взрывах не комментировали", – сообщило "Крым.Реалии", подчеркнув, что редакция не может оперативно проверить информацию.

Андрющенко написал о более чем восьми взрывах в Симферополе.

"Россияне путаются – то ли ПВО, то ли РЭБ, то ли... Тревожно", – написал он.

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков утверждает, что взрывы раздавались к северу от Симферополя.

Там добавили, что очевидцы насчитали от семи до 10 взрывов.