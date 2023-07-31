В Симферополе раздалось не менее восьми громких взрывов. "Власти" Крыма инцидент не комментируют – СМИ

"Крымские Telegram-каналы пишут, что в Симферополе работает система ПВО – якобы отражает атаку дронов. Российские власти сообщения о взрывах не комментировали", – сообщило "Крым.Реалии", подчеркнув, что редакция не может оперативно проверить информацию.
Андрющенко написал о более чем восьми взрывах в Симферополе.
"Россияне путаются – то ли ПВО, то ли РЭБ, то ли... Тревожно", – написал он.
Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков утверждает, что взрывы раздавались к северу от Симферополя.
Там добавили, что очевидцы насчитали от семи до 10 взрывов.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.
Минобороны страны-агрессора РФ 30 июля в Telegram заявило об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму, которая якобы была отбита. Украинские военные эту информацию не комментировали.