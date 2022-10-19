В соцсетях сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области. Глава ОВА призвала не паниковать

"Друзья, ничего не публикуем. Есть прилеты в нашей области", – говорится в сообщении.

Других деталей не приводится.

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук также не уточнила информацию об обстрелах. В 12.23 она написала, что в области объявлена воздушная тревога и призвала жителей пройти в укрытия.

"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация позже", – добавила чиновница.

Она также призвала жителей региона не публиковать никакой информации об ударах.