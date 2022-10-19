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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В соцсетях сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области. Глава ОВА призвала не паниковать

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Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинским городам
Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинским городам
Фото: EPA (архив)

Анонимные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области. В частности, об этом пишет паблик "Івано-Франківськ 24/7".

"Друзья, ничего не публикуем. Есть прилеты в нашей области", – говорится в сообщении.

Других деталей не приводится.

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук также не уточнила информацию об обстрелах. В 12.23 она написала, что в области объявлена воздушная тревога и призвала жителей пройти в укрытия.

"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация позже", – добавила чиновница.

Она также призвала жителей региона не публиковать никакой информации об ударах.

Контекст:

Сегодня после обеда российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Винницкой областям. Официальной информации о последствиях обстрелов пока не поступало.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Светлана Онищук
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