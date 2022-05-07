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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В суд направлен первый обвинительный акт в отношении российского генерала – Офис генпрокурора

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Обвинительный акт направлен в суд
Обвинительный акт направлен в суд
Фото: depositphotos.com

Офис генпрокурора передал в суд первый обвинительный акт в отношении российского генерала. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 мая.

"Высокопоставленное должностное лицо армии государства-агрессора совместно с другими представителями военно-политического руководства РФ в феврале 2022 года непосредственно участвовало в подготовке и организации широкомасштабного вторжения в Украину с временно оккупированной территории полуострова Крым. 23 февраля обвиняемый, находясь в городе Джанкой АР Крым, лично отдал личному составу подчиненных вооруженных подразделений приказ на вторжение в Украину. А в дальнейшем организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей нашего государства. Для оправдания незаконной агрессии и мотивации подчиненных генерал-майор армии РФ использовал типичные кремлевские нарративы о якобы необходимости защиты русскоязычных жителей", – говорится в сообщении.

Российского генерал-майора обвиняют в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны, а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса).

Речь идет о командующем 22-м армейским корпусом береговых войск Черноморского флота Военно-морского флота вооруженных сил РФ Денисе Лямине, сообщила в Facebook 6 мая генпрокурор Ирина Венедиктова.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5444063478939876

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, Черноморский флот РФ, оккупация, война России против Украины, обвинительный акт, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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