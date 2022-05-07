В суд направлен первый обвинительный акт в отношении российского генерала – Офис генпрокурора

"Высокопоставленное должностное лицо армии государства-агрессора совместно с другими представителями военно-политического руководства РФ в феврале 2022 года непосредственно участвовало в подготовке и организации широкомасштабного вторжения в Украину с временно оккупированной территории полуострова Крым. 23 февраля обвиняемый, находясь в городе Джанкой АР Крым, лично отдал личному составу подчиненных вооруженных подразделений приказ на вторжение в Украину. А в дальнейшем организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей нашего государства. Для оправдания незаконной агрессии и мотивации подчиненных генерал-майор армии РФ использовал типичные кремлевские нарративы о якобы необходимости защиты русскоязычных жителей", – говорится в сообщении.

Российского генерал-майора обвиняют в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны, а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса).

Речь идет о командующем 22-м армейским корпусом береговых войск Черноморского флота Военно-морского флота вооруженных сил РФ Денисе Лямине, сообщила в Facebook 6 мая генпрокурор Ирина Венедиктова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)