В Святогорске нашли тела семи человек, убитых россиянами во время оккупации – глава ОВА

Кириленко: За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать! Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 6 октября россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Курдюмовке. Кроме того, в Святогорске обнаружили еще семь гражданских, убитых россиянами во время оккупации", – говорится в сообщении.

Еще семь человек были ранены.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 946 мирных жителей, 2330 пострадали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – заявил Кириленко.