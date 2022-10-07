В Святогорске нашли тела семи человек, убитых россиянами во время оккупации – глава ОВА

"За 6 октября россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Курдюмовке. Кроме того, в Святогорске обнаружили еще семь гражданских, убитых россиянами во время оккупации", – говорится в сообщении.
Еще семь человек были ранены.
Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 946 мирных жителей, 2330 пострадали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – заявил Кириленко.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.