В Украине арестовали активов российских и белорусских компаний почти на 40 млрд грн – Нацполиция

Правоохранители изъяли транспортных средств на сумму 1,3 млрд грн и передали на нужды ВСУ Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України / Facebook

Теперь активы этих компаний будут работать "исключительно на экономику и восстановление" Украины, заявили в пресс-службе.

"Департаментом с начала войны в сфере экономики направлены обвинительные акты в отношении 270 человек по 67 уголовным производствам по поводу пророссийского бизнеса. Всего по направлению работы объявлено 407 подозрений в 216 уголовных производствах и проведено более тысячи обысков", – говорится в сообщении.

Среди арестованных судом, по материалам департамента, активов: буровые установки, авиакомпания, ценные бумаги банка, авиадвигатели, вагоны и тысячи тонн горючего. Кроме того, правоохранители изъяли транспортных средств на сумму 1,3 млрд грн, которые теперь служат ВСУ.