В Украине после войны может измениться модель призыва на службу – Зеленский

Зеленский не исключает, что в Украине модель призыва будет похожа на израильскую Фото: EPA

У президента спросили, может ли Украина прийти к модели призыва в армию, схожей с израильской. В этой стране большинство будущих студентов призываются на службу в армию или проходят альтернативную службу. Поэтому средний возраст студента-первокурсника составляет около 23 лет.

"Это одна из моделей, которая рассматривается в реформе безопасности, которую мы готовим на основе ВСУ и МВД. Есть такая модель. Я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать с общественностью", – ответил он.

Президент добавил, что "так, как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и с точки зрения нашей армии, а также количества военных, уже не будет и подход будет изменен и для студенчества".

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Видео: Офіс Президента України / YouTube