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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине после войны может измениться модель призыва на службу – Зеленский

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Зеленский не исключает, что в Украине модель призыва будет похожа на израильскую
Зеленский не исключает, что в Украине модель призыва будет похожа на израильскую
Фото: EPA

Модель призыва на службу в Украине после окончания нынешней войны может измениться. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со студентами и профессорами ведущих образовательных учреждений Израиля, видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

У президента спросили, может ли Украина прийти к модели призыва в армию, схожей с израильской. В этой стране большинство будущих студентов призываются на службу в армию или проходят альтернативную службу. Поэтому средний возраст студента-первокурсника составляет около 23 лет.

"Это одна из моделей, которая рассматривается в реформе безопасности, которую мы готовим на основе ВСУ и МВД. Есть такая модель. Я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать с общественностью", – ответил он.

Президент добавил, что "так, как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и с точки зрения нашей армии, а также количества военных, уже не будет и подход будет изменен и для студенчества".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, рассказывал Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Россия, по словам президента, в войне против Украины задействовала "все, даже резерв и "тихую" мобилизацию".

Военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию Верховная Рада продлила до 23 августа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Израиль, война, призыв, Владимир Зеленский, война России против Украины
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