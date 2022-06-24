В Украине после войны может измениться модель призыва на службу – Зеленский

У президента спросили, может ли Украина прийти к модели призыва в армию, схожей с израильской. В этой стране большинство будущих студентов призываются на службу в армию или проходят альтернативную службу. Поэтому средний возраст студента-первокурсника составляет около 23 лет.
"Это одна из моделей, которая рассматривается в реформе безопасности, которую мы готовим на основе ВСУ и МВД. Есть такая модель. Я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать с общественностью", – ответил он.
Президент добавил, что "так, как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и с точки зрения нашей армии, а также количества военных, уже не будет и подход будет изменен и для студенчества".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, рассказывал Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Россия, по словам президента, в войне против Украины задействовала "все, даже резерв и "тихую" мобилизацию".
Военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию Верховная Рада продлила до 23 августа.