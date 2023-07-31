В Украине появится сервисный центр Baykar по ремонту и обслуживанию беспилотников

Это сделано для развития рамочного соглашения между правительствами Украины и Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу 23 января 2023 года, отметили в министерстве.

Создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей Украины и поможет приблизить ее победу, заявил секретарь Министерства обороны Украины Константин Ващенко. От имени министра обороны Алексея Резникова он поблагодарил всю команду, работавшую над проектом, отметив, что это лишь первый этап работы.

"Каждый в Украине знает, что такое Bayraktar, знает вашу компанию. Но мы двигаемся вперед, и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы, создаст рабочие места в Украине. Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр", – сказал он.