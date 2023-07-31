В Украине появится сервисный центр Baykar по ремонту и обслуживанию беспилотников

Это сделано для развития рамочного соглашения между правительствами Украины и Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу 23 января 2023 года, отметили в министерстве.
Создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей Украины и поможет приблизить ее победу, заявил секретарь Министерства обороны Украины Константин Ващенко. От имени министра обороны Алексея Резникова он поблагодарил всю команду, работавшую над проектом, отметив, что это лишь первый этап работы.
"Каждый в Украине знает, что такое Bayraktar, знает вашу компанию. Но мы двигаемся вперед, и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы, создаст рабочие места в Украине. Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр", – сказал он.
БПЛА Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года и стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
В 2021 году между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, Украина и Турция подписали в начале февраля 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.
23 июня стало известно, что Baykar получил лицензионные разрешения на производство беспилотников Bayraktar Akıncı и Bayraktar TB2 в Украине. По его данным, предприятие по их производству должно заработать в 2025 году, объем инвестиций в него составит $95,5 млн. Строительство уже началось, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин 10 июля.