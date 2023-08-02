В Украине прошла сертификацию роботизированная машина для разминирования. Она может обезвредить противотанковые и противопехотные мины, а также "растяжки"

Отмечается, что компания-производитель получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, что позволит ей наладить производство машины и использовать ее для разминирования территорий.
"Важными преимуществами отечественной техники перед зарубежными машинами по разминированию является простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. При этом разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины. Сейчас ежемесячно производители могут изготавливать две такие машины", – сказано в сообщении.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, роботизированная машина (ею управляет оператор с безопасного расстояния) способна обезвредить как противотанковую, так и противопехотную мины, а также так называемые "растяжки".
"Это очень важное событие, ведь Харьковская область – один из самых засоренных боеприпасами регионов. Оккупанты заминировали все: обочины, дороги, поля, лесные тропы, рекреационные зоны", – написал Синегубов в Telegram.
Как указали в Минэкономики, в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три – в Харьковской области, а также около 3 тыс. специалистов по разминированию.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что более 170 тыс. км² территории страны загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.
Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, так как враг находился там дольше всего, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
В Минобороны планируют привлечь к разминированию территории Украины 5 тыс. специалистов.
21 июня руководитель противоминной деятельности Программы развития ООН в Украине Пол Хеслоп отметил, что на расчистку территории от наземных мин потребуется до $300 млн в год в течение следующих пяти лет.