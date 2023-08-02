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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине прошла сертификацию роботизированная машина для разминирования. Она может обезвредить противотанковые и противопехотные мины, а также "растяжки"

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Харьковская область один из самых засоренных боеприпасами регионов, отметили в ОВА
Харьковская область – один из самых засоренных боеприпасами регионов, отметили в ОВА
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Машина для подготовки почвы к разминированию разработки харьковских производителей прошла сертификацию в Украине. Об этом 2 августа сообщается на сайте Минэкономики.

Отмечается, что компания-производитель получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, что позволит ей наладить производство машины и использовать ее для разминирования территорий.

"Важными преимуществами отечественной техники перед зарубежными машинами по разминированию является простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. При этом разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины. Сейчас ежемесячно производители могут изготавливать две такие машины", – сказано в сообщении.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, роботизированная машина (ею управляет оператор с безопасного расстояния) способна обезвредить как противотанковую, так и противопехотную мины, а также так называемые "растяжки".

"Это очень важное событие, ведь Харьковская область – один из самых засоренных боеприпасами регионов. Оккупанты заминировали все: обочины, дороги, поля, лесные тропы, рекреационные зоны", – написал Синегубов в Telegram.

Как указали в Минэкономики, в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три – в Харьковской области, а также около 3 тыс. специалистов по разминированию. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что более 170 тыс. км² территории страны загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.

Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, так как враг находился там дольше всего, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Минобороны планируют привлечь к разминированию территории Украины 5 тыс. специалистов.

21 июня руководитель противоминной деятельности Программы развития ООН в Украине Пол Хеслоп отметил, что на расчистку территории от наземных мин потребуется до $300 млн в год в течение следующих пяти лет.

Теги: Харьковская область, Харьковская ОГА, война России против Украины, разминирование, мины, Минэкономики, Олег Синегубов
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