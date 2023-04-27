В Украине суд приговорил российского военного к пожизненному заключению за расстрел автомобиля с гражданскими

Прокурор в суде доказал, что 26 февраля 2022 года военнослужащие страны-агрессора, находясь в центральной части села Крупичполе Прилукского района, остановили гражданский автомобиль. В нем находилась супружеская пара, их дочь и зять.
Обвиняемый вместе с другими военными РФ сразу открыл прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам. Считая, что все четверо погибли, российские военнослужащие покинули место совершения преступления.
В результате преступных действий одна женщина погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения, говорится в сообщении.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
По данным Офиса генпрокурора на 27 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине зафиксировано 83 133 преступления агрессии и военных преступления.