В Украине суд приговорил российского военного к пожизненному заключению за расстрел автомобиля с гражданскими

Прокурор в суде доказал, что 26 февраля 2022 года военнослужащие страны-агрессора, находясь в центральной части села Крупичполе Прилукского района, остановили гражданский автомобиль. В нем находилась супружеская пара, их дочь и зять.

Обвиняемый вместе с другими военными РФ сразу открыл прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам. Считая, что все четверо погибли, российские военнослужащие покинули место совершения преступления.

В результате преступных действий одна женщина погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения, говорится в сообщении.