В Украине зарегистрировали свыше 30 тыс. преступлений, связанных с конфликтом на Донбассе. До суда дошла лишь четверть – Венедиктова

Венедиктова озвучила эти данные во время онлайн-встречи с послом по спецзаданиям офиса глобального криминального правосудия Госдепа США Майклом Козаком, представителями бюро по вопросам Европы и Евразии, а также бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США.
Из указанного числа зарегистрированных уголовных производств более 7 тыс. направлены в суды. По словам Венедиктовой, нужно существенно активизировать работу в этом направлении.
"Кроме внутренних процессов, мы собираем доказательства для международных судебных инстанций. Поэтому мы должны наращивать эффективность специализированных команд прокуроров и следователей, углублять их знания и исследовать лучшие практики, чтобы привлекать к ответственности на всех уровнях причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности", – добавила она.
Генпрокурор Украины пригласила американских партнеров приобщиться к работе международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Этот совет создан при ОГП.
"Мы приглашаем американских экспертов в области международного гуманитарного права и международного уголовного права, которые бы постоянно работали с нашей командой. Также очень полезным будет участие военных экспертов, имеющих опыт сотрудничества с международными судебными органами", – отметила генпрокурор.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
В июне этого года бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщал, что Россия и подконтрольные ей боевики совершили более 30 тыс. уголовных преступлений в оккупированном Крыму и на Донбассе.
В начале декабря 2020 года Мамедов сообщал, что в целом Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму.