В Украине зарегистрировали свыше 30 тыс. преступлений, связанных с конфликтом на Донбассе. До суда дошла лишь четверть – Венедиктова

Венедиктова озвучила эти данные во время онлайн-встречи с послом по спецзаданиям офиса глобального криминального правосудия Госдепа США Майклом Козаком, представителями бюро по вопросам Европы и Евразии, а также бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США.

Из указанного числа зарегистрированных уголовных производств более 7 тыс. направлены в суды. По словам Венедиктовой, нужно существенно активизировать работу в этом направлении.

"Кроме внутренних процессов, мы собираем доказательства для международных судебных инстанций. Поэтому мы должны наращивать эффективность специализированных команд прокуроров и следователей, углублять их знания и исследовать лучшие практики, чтобы привлекать к ответственности на всех уровнях причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности", – добавила она.

Генпрокурор Украины пригласила американских партнеров приобщиться к работе международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Этот совет создан при ОГП.

"Мы приглашаем американских экспертов в области международного гуманитарного права и международного уголовного права, которые бы постоянно работали с нашей командой. Также очень полезным будет участие военных экспертов, имеющих опыт сотрудничества с международными судебными органами", – отметила генпрокурор.