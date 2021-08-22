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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине зарегистрировали свыше 30 тыс. преступлений, связанных с конфликтом на Донбассе. До суда дошла лишь четверть – Венедиктова

Боевые действия на Донбассе ведут ВСУ, российская армия и поддерживаемые Россией боевики
Боевые действия на Донбассе ведут ВСУ, российская армия и поддерживаемые Россией боевики
Фото: ЕРА

В Украине с 2014 года зарегистрировали более 30 тыс. преступлений, связанных с вооруженным конфликтом на Донбассе. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 21 июля, ее процитировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины (ОГП).

Венедиктова озвучила эти данные во время онлайн-встречи с послом по спецзаданиям офиса глобального криминального правосудия Госдепа США Майклом Козаком, представителями бюро по вопросам Европы и Евразии, а также бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США.

Из указанного числа зарегистрированных уголовных производств более 7 тыс. направлены в суды. По словам Венедиктовой, нужно существенно активизировать работу в этом направлении.

"Кроме внутренних процессов, мы собираем доказательства для международных судебных инстанций. Поэтому мы должны наращивать эффективность специализированных команд прокуроров и следователей, углублять их знания и исследовать лучшие практики, чтобы привлекать к ответственности на всех уровнях причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности", – добавила она.

Генпрокурор Украины пригласила американских партнеров приобщиться к работе международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Этот совет создан при ОГП.

"Мы приглашаем американских экспертов в области международного гуманитарного права и международного уголовного права, которые бы постоянно работали с нашей командой. Также очень полезным будет участие военных экспертов, имеющих опыт сотрудничества с международными судебными органами", – отметила генпрокурор.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

В июне этого года бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщал, что Россия и подконтрольные ей боевики совершили более 30 тыс. уголовных преступлений в оккупированном Крыму и на Донбассе.

В начале декабря 2020 года Мамедов сообщал, что в целом Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму.

Теги: Донбасс, боевики, преступление, война в Украине, война на Донбассе, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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