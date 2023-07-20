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В украинской энергосистеме 19 июля был зафиксирован рекорд потребления – "Укрэнерго"

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В "Укрэнерго" призвали экономить электричество в вечернее время
В "Укрэнерго" призвали экономить электричество в вечернее время
Фото: depositphotos.com

19 июля в украинской энергосистеме зафиксировали летний рекорд потребления электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго" в Telegram 20 июля.

"19 июля в энергосистеме в 21.40 был зафиксирован летний рекорд потребления. Он на 1% превысил показатель жаркого дня, который был 6 июля. И это несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха вчера была на 4º С ниже. Кроме того, пик потребления снова вернулся на вечерние часы – с 21.00 до 22.00, что существенно увеличивает нагрузку на энергосистему", – говорится в сообщении.

По сравнению с началом недели, вечернее потребление выросло на 4%, отметили в компании.

"Чтобы покрыть стремительно растущее потребление, приходится задействовать мощности, эквивалентные нескольким энергоблокам электростанций. Диспетчерский центр "Укрэнерго" привлекает все имеющиеся в работе энергосистемы электростанции, но их объем существенно ограничен. Ситуация также усугубляется тем, что сегодня в плановый ремонт вышел еще один блок атомной электростанции", – сообщили в "Укрэнерго".

В компании призвали в вечерние часы экономить электроэнергию.

"С 16.00 до 23.00 охлаждайте помещение не ниже 23º С; выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно; переносите пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток; выключайте свет при выходе из помещения", – посоветовали в пресс-службе.

Контекст:

С сентября 2022 года российские оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, Украина испытывала дефицит мощности и весь осенне-зимний период пыталась стабилизировать энергосистему.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

Чтобы пережить лето без отключений, Украине может понадобиться импорт электроэнергии из Европы, отмечал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 4 мая. "Укрэнерго" восстановила функционал около 70% объектов, поврежденных из-за российских обстрелов, проинформировал глава НЭК 29 мая.

По словам Кудрицкого, дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течение летних месяцев, а также следующей зимой, но "это не означает аварийные отключения".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия
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