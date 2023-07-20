В украинской энергосистеме 19 июля был зафиксирован рекорд потребления – "Укрэнерго"

"19 июля в энергосистеме в 21.40 был зафиксирован летний рекорд потребления. Он на 1% превысил показатель жаркого дня, который был 6 июля. И это несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха вчера была на 4º С ниже. Кроме того, пик потребления снова вернулся на вечерние часы – с 21.00 до 22.00, что существенно увеличивает нагрузку на энергосистему", – говорится в сообщении.

По сравнению с началом недели, вечернее потребление выросло на 4%, отметили в компании.

"Чтобы покрыть стремительно растущее потребление, приходится задействовать мощности, эквивалентные нескольким энергоблокам электростанций. Диспетчерский центр "Укрэнерго" привлекает все имеющиеся в работе энергосистемы электростанции, но их объем существенно ограничен. Ситуация также усугубляется тем, что сегодня в плановый ремонт вышел еще один блок атомной электростанции", – сообщили в "Укрэнерго".

В компании призвали в вечерние часы экономить электроэнергию.

"С 16.00 до 23.00 охлаждайте помещение не ниже 23º С; выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно; переносите пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток; выключайте свет при выходе из помещения", – посоветовали в пресс-службе.