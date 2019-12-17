В Украину не пустили еще одного корреспондента российского НТВ

Корреспондент НТВ Алексей Чеботарев не смог подтвердить цель своей поездки в Украину, проинформировали в украинской Государственной пограничной службе.

Российский журналист прилетел в аэропорт Киев из белорусского Минска Фото: Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport / Facebook

Во въезде в Украину отказали корреспонденту российского телеканала НТВ Алексею Чеботареву, сообщили 16 декабря на сайте канала.

Эту информацию подтвердил "Новостям Донбасса" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он рассказал, что Чеботарев прилетел в аэропорт Киев из белорусского Минска, а на паспортном контроле не смог подтвердить цель поездки.

"Он не подтвердил цель поездки. К тому же это СМИ есть в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны", – заявил Демченко.

В Украину также запретили въезд журналистам НТВ Александре Тонких и Сергею Савину.

12 декабря в Украину прибыла съемочная группа российского телеканала "Звезда". Журналистов пропустили на украинскую территорию. 16 декабря в Службе безопасности Украины заявили, что съемочной группе российского телеканала "Звезда" запретили въезд в страну на три года.