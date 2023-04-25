В Великобритании сообщили, что передали Украине "тысячи" снарядов, в том числе с обедненным ураном

Вопрос минобороны Великобритании был задан 18 апреля, ответили на него только сейчас.
"Мы отправили в Украину тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать украинские показатели использования предоставленных снарядов", – заявил Хиппи.
Украина должна получить от Великобритании 14 танков Challenger 2.
20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".
Президент РФ Владимир Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
По данным ООН, обедненный уран – токсичный тяжелый металл, являющийся побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например, танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.
"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", – сказано в описании металла на сайте ООН.
Опасность, которая создается вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут "простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов", добавили в ООН.