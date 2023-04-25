В Великобритании сообщили, что передали Украине "тысячи" снарядов, в том числе с обедненным ураном

Вопрос минобороны Великобритании был задан 18 апреля, ответили на него только сейчас.

"Мы отправили в Украину тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать украинские показатели использования предоставленных снарядов", – заявил Хиппи.

Украина должна получить от Великобритании 14 танков Challenger 2.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

Президент РФ Владимир Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.