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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Великобритании сообщили, что передали Украине "тысячи" снарядов, в том числе с обедненным ураном

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Лондон обещал Киеву 14 танков Challenger 2
Лондон обещал Киеву 14 танков Challenger 2
Фото: ЕРА

Украина получила от Великобритании снаряды для использования с британскими танками Challenger 2, сообщил 25 апреля государственный министр вооруженных сил королевства Джеймс Хиппи, его цитирует сайт парламента Великобритании.

Вопрос минобороны Великобритании был задан 18 апреля, ответили на него только сейчас.

"Мы отправили в Украину тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать украинские показатели использования предоставленных снарядов", – заявил Хиппи.

Украина должна получить от Великобритании 14 танков Challenger 2.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

Президент РФ Владимир Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Контекст:

По данным ООН, обедненный уран – токсичный тяжелый металл, являющийся побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например, танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.

"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", – сказано в описании металла на сайте ООН. 

Опасность, которая создается вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут "простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов", добавили в ООН.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Великобритания, уран, военная помощь, оборона, боеприпасы, Challenger 2
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