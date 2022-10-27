Верещук о своем призыве не возвращаться в Украину из-за границы на зиму: Это было не указание, а просьба

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Здесь нужно иметь трезвый ум и здоровую логику: на зиму, если мы сейчас говорим о женщинах с детьми, ведь вы знаете, уехали за границу, как правило, женщины с детьми. Мужчины призывного возраста остались защищать родной край. И я искренне надеюсь, меня все сейчас понимают и слышат: если женщины с детьми находились за границей весенние и летние месяцы, сейчас принимают для себя решение возвращаться в родные дома на зимний период, то я просила – это было не указание, не инструкция, а просьба – если можно, если позволяет ситуация, остаться в Европе через зиму", – сказала она.
По словам Верещук, она просила украинцев оставаться в странах, куда они эвакуировались, из соображений безопасности, а также учитывая ситуацию с нагрузкой на энергосети Украины.
"Тут не нужно разведданных, достаточно трезвости в подходах. Я мама, я жена, я очень надеюсь, что все, кто слышал мою просьбу – это была только просьба. Конечно, каждый решает сам, мы демократическая страна. Кто захочет вернуться – мы будем рады и будем ждать, но моя рекомендация и просьба остаются неизменными: если есть возможность остаться в Европе на зиму, а уже весной вернуться и отстраивать наше государство, я очень искренне надеюсь, освобожденную от оккупанта в целом, это нужно будет сделать именно весной", – добавила она.
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Верещук выступила с призывом к украинцам, выехавшим за границу, пока не возвращаться в Украину на зиму, 25 октября, после нескольких недель обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры Украины.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
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