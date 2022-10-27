Верещук о своем призыве не возвращаться в Украину из-за границы на зиму: Это было не указание, а просьба

Верещук: Кто захочет вернуться – мы будем рады и будем ждать, но моя рекомендация и просьба остаются неизменными Фото: Ірина Верещук / Facebook

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Здесь нужно иметь трезвый ум и здоровую логику: на зиму, если мы сейчас говорим о женщинах с детьми, ведь вы знаете, уехали за границу, как правило, женщины с детьми. Мужчины призывного возраста остались защищать родной край. И я искренне надеюсь, меня все сейчас понимают и слышат: если женщины с детьми находились за границей весенние и летние месяцы, сейчас принимают для себя решение возвращаться в родные дома на зимний период, то я просила – это было не указание, не инструкция, а просьба – если можно, если позволяет ситуация, остаться в Европе через зиму", – сказала она.

По словам Верещук, она просила украинцев оставаться в странах, куда они эвакуировались, из соображений безопасности, а также учитывая ситуацию с нагрузкой на энергосети Украины.

"Тут не нужно разведданных, достаточно трезвости в подходах. Я мама, я жена, я очень надеюсь, что все, кто слышал мою просьбу – это была только просьба. Конечно, каждый решает сам, мы демократическая страна. Кто захочет вернуться – мы будем рады и будем ждать, но моя рекомендация и просьба остаются неизменными: если есть возможность остаться в Европе на зиму, а уже весной вернуться и отстраивать наше государство, я очень искренне надеюсь, освобожденную от оккупанта в целом, это нужно будет сделать именно весной", – добавила она.

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