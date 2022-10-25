"Видите, что делает Россия". Верещук призвала выехавших за границу украинцев не возвращаться на зиму

Верещук: Вернуться сейчас в Украину – это подвергнуть опасности себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников Фото: kmu.gov.ua

Об этом политик сказала в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада".

"Буду просить не возвращаться, нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия, все это видят. Вернуться сейчас – это опять же подвергнуть [опасности] себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больные, или маломобильные, или старшенькие. То есть не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей", – отметила Верещук.

Вице-премьер добавила, что очень бы хотела, чтобы весной украинцы вернулись для восстановления страны и чтобы украинские дети жили и учились в Украине.

"Пока давайте воздержимся, потому что мы понимаем, что ситуация будет только ухудшаться – и в эту зиму нам надо выжить. Вот выживем, переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном", – резюмировала Верещук.

По данным ООН на 19 октября, с начала полномасштабного вторжения России (24 февраля) из Украины выехали более 14,32 млн человек. При этом с 28 февраля в Украину въехали 6,94 млн человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)