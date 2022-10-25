"Видите, что делает Россия". Верещук призвала выехавших за границу украинцев не возвращаться на зиму

Об этом политик сказала в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада".
"Буду просить не возвращаться, нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия, все это видят. Вернуться сейчас – это опять же подвергнуть [опасности] себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больные, или маломобильные, или старшенькие. То есть не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей", – отметила Верещук.
Вице-премьер добавила, что очень бы хотела, чтобы весной украинцы вернулись для восстановления страны и чтобы украинские дети жили и учились в Украине.
"Пока давайте воздержимся, потому что мы понимаем, что ситуация будет только ухудшаться – и в эту зиму нам надо выжить. Вот выживем, переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном", – резюмировала Верещук.
По данным ООН на 19 октября, с начала полномасштабного вторжения России (24 февраля) из Украины выехали более 14,32 млн человек. При этом с 28 февраля в Украину въехали 6,94 млн человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из которых 51 – в октябре.