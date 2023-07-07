"Вернули ранее оккупированные территории". Сырский заявил об успехах сил обороны на бахмутском направлении

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвигаются вперед. Вернули ранее оккупированные территории", – отметил Сырский.

Он также опубликовал видео работы бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады в окрестностях Бахмута.

"Два выстрела из NLAW и Javelin – и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", – уточнил Сырский в подписи к видео.

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.

В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.