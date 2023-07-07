"Вернули ранее оккупированные территории". Сырский заявил об успехах сил обороны на бахмутском направлении

"Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвигаются вперед. Вернули ранее оккупированные территории", – отметил Сырский.
Он также опубликовал видео работы бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады в окрестностях Бахмута.
"Два выстрела из NLAW и Javelin – и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", – уточнил Сырский в подписи к видео.
Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.
В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.