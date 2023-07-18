"Владимира" разули и добили". В районе Бахмута украинские военные уничтожили новейший российский танк Т-90

Военные пояснили, что во время удачного штурма их побратимы из другой бригады подбили танк.

"По нашим данным, вражеский экипаж планировал оттащить боевую бронированную машину в тыл ночью, чтобы восстановить ее боеспособность. Но FPV-пилоты роты ударных беспилотных авиационных комплексов Рарог 24й ОМБр имени короля Даниила двумя точными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом", – говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что такой танк стоит около $3 млн.

"Владимира" разули и добили", – прокомментировали удачное уничтожение вражеской техники в Генштабе ВСУ.