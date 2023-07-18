"Владимира" разули и добили". В районе Бахмута украинские военные уничтожили новейший российский танк Т-90

Военные пояснили, что во время удачного штурма их побратимы из другой бригады подбили танк.
"По нашим данным, вражеский экипаж планировал оттащить боевую бронированную машину в тыл ночью, чтобы восстановить ее боеспособность. Но FPV-пилоты роты ударных беспилотных авиационных комплексов Рарог 24й ОМБр имени короля Даниила двумя точными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом", – говорится в сообщении.
В бригаде отметили, что такой танк стоит около $3 млн.
"Владимира" разули и добили", – прокомментировали удачное уничтожение вражеской техники в Генштабе ВСУ.
Т-90 "Владимир" – российский основной боевой танк, принятый на вооружение в 1992 году под названием Т-90. В 1999 году танку было присвоено имя "Владимир". С 2020 года в ВС России были начаты поставки модернизированной версии Т-90М. Стоимость нового Т-90 разных модификаций составляет от $2,5 до $4,5 млн.
В Генштабе ВСУ отмечали, что россияне практически не используют при ведении боевых действий свои основные боевые танки Т-90М, которые считаются в РФ передовыми. Всего их у РФ около сотни, и в Украине оккупанты потеряли по меньшей мере 15 танков Т-90М.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 18 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми, 4115 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. В ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.