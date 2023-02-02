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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во Львовской области двух медиков арестовали по подозрению в продаже справок об ограниченной годности к военной службе

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По данным прокуратуры, врача задержали "на горячем", во время получения второй части взятки
По данным прокуратуры, врача задержали "на горячем", во время получения второй части взятки
Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Во Львовской области двум медиков, полковника и майора медицинской службы, отстранили от занимаемых должностей и взяли под стражу по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила 1 февраля Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона.

"Начальница отделения лабораторной диагностики вместе со старшим ординатором неврологического отделения клиники нейрохирургии и неврологии Военно-медицинского клинического центра Западного региона получили $4 тыс. за изготовление и выдачу документов о признании военнослужащего ограниченно годным к военной службе", – говорится в сообщении. 

Начальницу отделения задержали во время получения второй части неправомерной выгоды.

Обоим врачам сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму более 200 тыс. грн.

Досудебное следствие ведут СБУ и департамент контрразведки Нацполиции. 

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Теги: СБУ, коррупция, прокуратура, военные, Львовская область, взятка, медики, врачи, Нацполиция
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