Во Львовской области двух медиков арестовали по подозрению в продаже справок об ограниченной годности к военной службе

По данным прокуратуры, врача задержали "на горячем", во время получения второй части взятки Фото: vpzhr.gp.gov.ua

"Начальница отделения лабораторной диагностики вместе со старшим ординатором неврологического отделения клиники нейрохирургии и неврологии Военно-медицинского клинического центра Западного региона получили $4 тыс. за изготовление и выдачу документов о признании военнослужащего ограниченно годным к военной службе", – говорится в сообщении.

Начальницу отделения задержали во время получения второй части неправомерной выгоды.

Обоим врачам сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму более 200 тыс. грн.

Досудебное следствие ведут СБУ и департамент контрразведки Нацполиции.