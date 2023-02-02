Во Львовской области двух медиков арестовали по подозрению в продаже справок об ограниченной годности к военной службе

"Начальница отделения лабораторной диагностики вместе со старшим ординатором неврологического отделения клиники нейрохирургии и неврологии Военно-медицинского клинического центра Западного региона получили $4 тыс. за изготовление и выдачу документов о признании военнослужащего ограниченно годным к военной службе", – говорится в сообщении.
Начальницу отделения задержали во время получения второй части неправомерной выгоды.
Обоим врачам сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму более 200 тыс. грн.
Досудебное следствие ведут СБУ и департамент контрразведки Нацполиции.