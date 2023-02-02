СБУ задержала чиновника Одесской ОВА по подозрению в вымогательстве у предпринимателей

В СБУ заявили о задержании чиновника во время передачи взятки Фото: Управління СБ України в Одеській області / Facebook

По версии следствия, за разные суммы взяток чиновник предлагал коммерсантам свое содействие в "беспрепятственном" выделении земельных участков в южном регионе.

Сотрудники СБУ зафиксировали факт вымогательства от местного предпринимателя $60 тыс. За эту сумму чиновник гарантировал бизнесмену выделение в аренду двух земельных площадей на побережье Дуная, говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника возле административного здания областной военной администрации при получении им первой части взятки в размере $40 тыс., заявляет СБУ.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом", которая предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

На данный момент решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.