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СБУ задержала чиновника Одесской ОВА по подозрению в вымогательстве у предпринимателей

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В СБУ заявили о задержании чиновника во время передачи взятки
В СБУ заявили о задержании чиновника во время передачи взятки
Фото: Управління СБ України в Одеській області / Facebook

Служба безопасности Украины заявила о задержании заместителя начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации, который подозревается в создании масштабного механизма незаконного получения денег. Об этом сообщает управление СБУ в Одесской области в Facebook 2 февраля.

По версии следствия, за разные суммы взяток чиновник предлагал коммерсантам свое содействие в "беспрепятственном" выделении земельных участков в южном регионе.

Сотрудники СБУ зафиксировали факт вымогательства от местного предпринимателя $60 тыс. За эту сумму чиновник гарантировал бизнесмену выделение в аренду двух земельных площадей на побережье Дуная, говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника возле административного здания областной военной администрации при получении им первой части взятки в размере $40 тыс., заявляет СБУ.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом", которая предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

На данный момент решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/ssu.odesa/posts/pfbid02JTFamZSmjTrfwtHQRXp8knQR8Ut3PgWemx8bgchpePgBCw5v9WrzC1qx9rFQLeoVl

Контекст:

1 февраля врио главы Служба безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.

Обыски прошли, в частности, у народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара, бизнесмена Игоря Коломойского, и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий

Объявлено о подозрении бывшим и действующим чиновникам Министерства обороны, фигуранту дела об уклонении от уплаты налогов "Укртатнафтою", чиновнику Одесской обладминистрации по деле о взятке в $40 тыс. за махинации с землей.

Также о подозрении сообщили бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

Теги: СБУ, коррупция, Одесская область, взятка, чиновники, подозрение
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