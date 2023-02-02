СБУ задержала чиновника Одесской ОВА по подозрению в вымогательстве у предпринимателей

По версии следствия, за разные суммы взяток чиновник предлагал коммерсантам свое содействие в "беспрепятственном" выделении земельных участков в южном регионе.
Сотрудники СБУ зафиксировали факт вымогательства от местного предпринимателя $60 тыс. За эту сумму чиновник гарантировал бизнесмену выделение в аренду двух земельных площадей на побережье Дуная, говорится в сообщении.
Правоохранители задержали чиновника возле административного здания областной военной администрации при получении им первой части взятки в размере $40 тыс., заявляет СБУ.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом", которая предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
На данный момент решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
1 февраля врио главы Служба безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.
Обыски прошли, в частности, у народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара, бизнесмена Игоря Коломойского, и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий.
Объявлено о подозрении бывшим и действующим чиновникам Министерства обороны, фигуранту дела об уклонении от уплаты налогов "Укртатнафтою", чиновнику Одесской обладминистрации по деле о взятке в $40 тыс. за махинации с землей.
Также о подозрении сообщили бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.