Во Львовской области ПВО сбила три ракеты оккупантов – глава ОВА

Козицкий рассказал, что после работы ПВО загорелась трава, пожар локализовали, угрозы для людей нет Фото: Максим Козицький / Facebook

"Загорелась трава. Пожар локализовали. Угрозы для жителей района нет. Жертв нет. За сутки сирены на Львовщине трижды сообщали о воздушной тревоге – они предупреждали об угрозе ракетного удара", – добавил он.

По данным Козицкого, в области расселены 3835 человек из других регионов Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – более 257 тыс.

Согласно данным Минобороны Украины, оккупанты поздно ночью 28 марта с территории Беларуси выпустили ракеты типа "Х" в направлении Львова.

"Расчетами радиотехнических войск цели были обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра. Кроме того, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня", – отметили в релизе.