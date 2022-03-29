Во Львовской области ПВО сбила три ракеты оккупантов – глава ОВА

"Загорелась трава. Пожар локализовали. Угрозы для жителей района нет. Жертв нет. За сутки сирены на Львовщине трижды сообщали о воздушной тревоге – они предупреждали об угрозе ракетного удара", – добавил он.
По данным Козицкого, в области расселены 3835 человек из других регионов Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – более 257 тыс.
Согласно данным Минобороны Украины, оккупанты поздно ночью 28 марта с территории Беларуси выпустили ракеты типа "Х" в направлении Львова.
"Расчетами радиотехнических войск цели были обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра. Кроме того, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня", – отметили в релизе.
Первый ракетный удар по Львову был нанесен 26 марта около 16.30, а второй – около 18.55.
В результате первой атаки на одном из промышленных предприятий для хранения горючего произошел пожар, сообщили в ГСЧС. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что удар был совершен ракетами "Калибр".