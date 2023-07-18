Волонтер Маруся Зверобой получила ранение возле Бахмута – Геращенко

"Маруся, как всегда, рвется к своим, обратно, в подразделение", – написала она.
Геращенко добавила, что до сих пор не закрыто уголовное дело против Зверобой и народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Фединой, "посмевших в 19 [году] сказать, что на фронте стреляют, потому что война началась в 14-м".
"Тыловым следователям должно быть стыдно, но кто им позволит закрыть это надуманное, позорное, манипулятивное дело", – написала она.
Сама Зверобой опубликовала в Facebook видео, на котором видно, что у нее забинтована нога. Она сообщила, что попала под артиллерийский обстрел под Клещиевкой Донецкой области.
Зверобой стала широко известна в конце 2019 года, после того, как было опубликовано видео, на котором она и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина критикуют президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. 1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.
6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому. 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства. 8 мая меру пресечения не продлили – группа прокуроров вовремя не подала релевантное ходатайство.