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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волонтер Маруся Зверобой получила ранение возле Бахмута – Геращенко

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Зверобой была ранена в Донецкой области
Зверобой была ранена в Донецкой области
Фото: Маруся Звіробій / Facebook

Волонтер Маруся Зверобой получила ранение вблизи Бахмута и сейчас находится в госпитале. Об этом сообщила 17 июля в своем Fасebook нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Маруся, как всегда, рвется к своим, обратно, в подразделение", – написала она.

Геращенко добавила, что до сих пор не закрыто уголовное дело против Зверобой и народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Фединой, "посмевших в 19 [году] сказать, что на фронте стреляют, потому что война началась в 14-м".

"Тыловым следователям должно быть стыдно, но кто им позволит закрыть это надуманное, позорное, манипулятивное дело", – написала она.

Сама Зверобой опубликовала в Facebook видео, на котором видно, что у нее забинтована нога. Она сообщила, что попала под артиллерийский обстрел под Клещиевкой Донецкой области.

https://www.facebook.com/maruzvir/videos/257384873667248/

Контекст:

Зверобой стала широко известна в конце 2019 года, после того, как было опубликовано видео, на котором она и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина критикуют президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. 1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому. 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства. 8 мая меру пресечения не продлили – группа прокуроров вовремя не подала релевантное ходатайство. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Ирина Геращенко, российская агрессия, война России против Украины, ранение, Маруся Зверобой
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