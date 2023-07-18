Волонтер Маруся Зверобой получила ранение возле Бахмута – Геращенко

"Маруся, как всегда, рвется к своим, обратно, в подразделение", – написала она.

Геращенко добавила, что до сих пор не закрыто уголовное дело против Зверобой и народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Фединой, "посмевших в 19 [году] сказать, что на фронте стреляют, потому что война началась в 14-м".

"Тыловым следователям должно быть стыдно, но кто им позволит закрыть это надуманное, позорное, манипулятивное дело", – написала она.

Сама Зверобой опубликовала в Facebook видео, на котором видно, что у нее забинтована нога. Она сообщила, что попала под артиллерийский обстрел под Клещиевкой Донецкой области.