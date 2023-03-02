Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Россияне теряют на войне сотни тысяч военных, и для них это биомусор. А каждый наш погибший – большая потеря для Украины

По его словам, самое трудное на фронте – это потеря сослуживцев.

"Понимать, что, пообщавшись с человеком... Несколько дней проходит – и он ранен или что-то такое. Ну, потери – это больше всего. К этому мы не должны привыкать. Мы не можем превращаться в машину, как россияне. Потому что наши герои – каждая потеря бесценна. И если они теряют сотни тысяч и фактически для самих россиян это биомусор какой-то, который сюда ссылают, то наши все ребята – это люди просто невероятные. Начиная от личных характеристик, образования – всего. И каждый человек – это большая потеря для Украины", – подчеркнул Крищенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube