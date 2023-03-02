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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Россияне теряют на войне сотни тысяч военных, и для них это биомусор. А каждый наш погибший – большая потеря для Украины

 
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По словам Крищенко, самое трудное на фронте это потеря сослуживцев
По словам Крищенко, самое трудное на фронте – это потеря сослуживцев
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Для Украины каждый погибший военный является большой потерей, а для РФ количество уничтоженных российских оккупантов не имеет значения. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал бывший начальник полиции Киева, замглавы КГГА Андрей Крищенко, который в составе Нацгвардии воюет на востоке Украины.

По его словам, самое трудное на фронте – это потеря сослуживцев.

"Понимать, что, пообщавшись с человеком... Несколько дней проходит – и он ранен или что-то такое. Ну, потери – это больше всего. К этому мы не должны привыкать. Мы не можем превращаться в машину, как россияне. Потому что наши герои – каждая потеря бесценна. И если они теряют сотни тысяч и фактически для самих россиян это биомусор какой-то, который сюда ссылают, то наши все ребята – это люди просто невероятные. Начиная от личных характеристик, образования – всего. И каждый человек – это большая потеря для Украины", – подчеркнул Крищенко.

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 марта 2023 года, превысили уже 150 тыс. военных.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, военные, Алеся Бацман, ВСУ, Андрей Крищенко, война России против Украины, погибшие, потери
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