Зеленский: Враг должен знать: Украина не простит издевательств над нашими людьми

"Славная 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – спасибо вам, ребята! Морпехи 36-й бригады – молодцы! 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" – спасибо вам, воины, за неизменную точность, за настоящую военную закалку! Морпехи "Тридцатьпятки" и 79-я бригада ДШВ – спасибо вам! Запорожское направление: 44-я артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола – тоже благодарю за точность!" – сказал президент.

Также он отметил военных, которые наносят оккупанту ответные удары на террор и которые вычисляют позиции врага, с которых они бьют по украинским городам. Каждая уничтоженная позиция российских военных – это спасенные жизни украинцев, добавил президент.

"Враг должен знать: Украина не простит издевательств над нашими людьми. Не простит эти смерти и ранения. Все российские террористы будут разбиты. Спасибо всем, кто приближает нашу победу", – сказал президент.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube