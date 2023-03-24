Зеленский: Враг должен знать: Украина не простит издевательств над нашими людьми

"Славная 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – спасибо вам, ребята! Морпехи 36-й бригады – молодцы! 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" – спасибо вам, воины, за неизменную точность, за настоящую военную закалку! Морпехи "Тридцатьпятки" и 79-я бригада ДШВ – спасибо вам! Запорожское направление: 44-я артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола – тоже благодарю за точность!" – сказал президент.
Также он отметил военных, которые наносят оккупанту ответные удары на террор и которые вычисляют позиции врага, с которых они бьют по украинским городам. Каждая уничтоженная позиция российских военных – это спасенные жизни украинцев, добавил президент.
"Враг должен знать: Украина не простит издевательств над нашими людьми. Не простит эти смерти и ранения. Все российские террористы будут разбиты. Спасибо всем, кто приближает нашу победу", – сказал президент.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.