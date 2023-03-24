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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Враг должен знать: Украина не простит издевательств над нашими людьми

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Зеленский: Все российские террористы будут разбиты
Зеленский: Все российские террористы будут разбиты
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 24 марта отметил военных, которые за прошедшие судки показали наилучший результат. Обращение президента опубликовала пресс-служба Офиса главы государства.

"Славная 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – спасибо вам, ребята! Морпехи 36-й бригады – молодцы! 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" – спасибо вам, воины, за неизменную точность, за настоящую военную закалку! Морпехи "Тридцатьпятки" и 79-я бригада ДШВ – спасибо вам! Запорожское направление: 44-я артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола – тоже благодарю за точность!" – сказал президент.

Также он отметил военных, которые наносят оккупанту ответные удары на террор и которые вычисляют позиции врага, с которых они бьют по украинским городам. Каждая уничтоженная позиция российских военных – это спасенные жизни украинцев, добавил президент. 

"Враг должен знать: Украина не простит издевательств над нашими людьми. Не простит эти смерти и ранения. Все российские террористы будут разбиты. Спасибо всем, кто приближает нашу победу", – сказал президент.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Теги: Украина, военные, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины
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