"Все через жопу". Оккупант в перехваченном украинской разведкой разговоре рассказал, что его подразделение отказывается атаковать ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 31,5 тыс. военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По словам захватчика, его бригада понесла большие потери и не хочет "идти дальше". Помимо этого, многие возвращаются в Россию и пишут там рапорты на увольнение.

"У нас народу меньше 100 человек осталось", – утверждает оккупант.

Также он недоволен плохим обеспечением своего подразделения.

"Все через жопу делается. Командиры дырявые всякие там. Обеспечения никакого нет. Все старое. Ни тепловизоров, ни ночников нет", – говорит военный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)