Андрющенко заявил о ликвидации Корсы – "командира" артиллеристов "ДНР": Отправили знаковую сволочь петь с Кобзоном

Качура с позывным Корса воевала за "ДНР" с 2014 года Фото: Фашик Донецкий / Twitter

"Наши защитники отправили знаковую сволочь петь с Кобзоном. Ольга Качура, позывной Корса. Бывший подполковник МВД [Украины], перешедший с 2014 года на сторону оккупантов", – написал он.

Андрющенко напомнил, что Качура была заочно приговорена Украиной к 12 годам лишения свободы. Корса руководила расчетами находящихся в распоряжении боевиков реактивных установок "Град", которые "неоднократно убивали гражданских украинцев".

Ликвидацию Качуры подтвердил в Telegram "мэр" временно оккупированной Горловки Донецкой области Иван Приходько.