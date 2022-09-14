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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ от Херсона отделяет только "славная Чернобаевка", украинские военные освободили Киселевку – глава облсовета

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ВСУ деоккупировали Киселевку 13 сентября, отметил глава Херсонского облсовета
ВСУ деоккупировали Киселевку 13 сентября, отметил глава Херсонского облсовета
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления на юге освободили село Киселевка Чернобаевской сельской общины возле Херсона.

Об этом 14 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "Рада", сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, расположенный в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, – это славная Чернобаевка", – сказал Самойленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Украинские военные освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории на этих направлениях, сообщил 12 сентября Владимир Зеленский.

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Контрнаступление вокруг Херсона развивается медленнее, потому что это сельскохозяйственный район с оросительными каналами, которые россияне могли использовать в качестве оборонительных траншей, отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, облсовет, российские оккупанты, Чернобаевка, контрнаступление
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