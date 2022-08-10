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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили несколько атак оккупантов, россияне пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески – Генштаб

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ВСУ нанесли потери оккупантам на авдеевском направлении
ВСУ нанесли потери оккупантам на авдеевском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили несколько атак российских оккупантов. Об этом 10 августа в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил.

На харьковском направлении с целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды. Оккупанты понесли потери и вынуждены были отойти. Боевые действия продолжаются на направлении Байрак – Гусаровка.

На бахмутском направлении противник предпринял попытки штурмовых действий на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар, однако вынужден был отступить.

На авдеевском направлении оккупанты пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Также враг вел безуспешное наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Враг понес потери и отошел.

На новопавловском и запорожском направлениях враг нанес авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZLgK8PmnoR8VZAWjZ9or8n34pPyjmGjQYpbHziLXa3jrnEBmHzFzmZRWdPBgwz5Hl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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