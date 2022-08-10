ВСУ отбили несколько атак оккупантов, россияне пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески – Генштаб

На харьковском направлении с целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды. Оккупанты понесли потери и вынуждены были отойти. Боевые действия продолжаются на направлении Байрак – Гусаровка.
На бахмутском направлении противник предпринял попытки штурмовых действий на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар, однако вынужден был отступить.
На авдеевском направлении оккупанты пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Также враг вел безуспешное наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Враг понес потери и отошел.
На новопавловском и запорожском направлениях враг нанес авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.