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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ повредили железнодорожный мост в Запорожской области, теперь его не могут использовать оккупанты – Генштаб

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Оккупанты теперь не смогут использовать железнодорожный мост
Оккупанты теперь не смогут использовать железнодорожный мост
Фото: depositphotos.com

Украинские военные повредили железнодорожный мост в районе Черниговки Запорожской области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 16 ноября.

"В результате действий сил обороны поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid035TDkbtyDMtt1AkfV7pu8UZfpjA42KZugztUAs7Vp4Qh1AHcmQ86mhWYUXwt3GTe3l

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, железная дорога, Запорожская область, мост
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