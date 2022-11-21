ВСУ за ночь нанесли удары по восьми районам сосредоточения российских войск. Уничтожены пункты управления и склад боеприпасов – сводка Генштаба

Уничтожено пять мест сосредоточения оккупантов, их вооружений и военной техники Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Три из них – по районам сосредоточения оккупантов. Еще столько же – по позициям российских зенитных ракетных комплексов, информирует Генштаб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки успешно атаковали два пункта управления РФ и склад боеприпасов.

Кроме того, уничтожено пять мест сосредоточения оккупантов, их вооружений и военной техники, а также два других важных объекта, говорится в сообщении.