ВСУ за ночь нанесли удары по восьми районам сосредоточения российских войск. Уничтожены пункты управления и склад боеприпасов – сводка Генштаба

Три из них – по районам сосредоточения оккупантов. Еще столько же – по позициям российских зенитных ракетных комплексов, информирует Генштаб.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки успешно атаковали два пункта управления РФ и склад боеприпасов.
Кроме того, уничтожено пять мест сосредоточения оккупантов, их вооружений и военной техники, а также два других важных объекта, говорится в сообщении.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 20 ноября в Украине уже погибло около 84 210 оккупантов.