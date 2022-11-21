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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за ночь нанесли удары по восьми районам сосредоточения российских войск. Уничтожены пункты управления и склад боеприпасов – сводка Генштаба

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Уничтожено пять мест сосредоточения оккупантов, их вооружений и военной техники
Уничтожено пять мест сосредоточения оккупантов, их вооружений и военной техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по армии России шесть ударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 21 ноября.

Три из них – по районам сосредоточения оккупантов. Еще столько же – по позициям российских зенитных ракетных комплексов, информирует Генштаб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки успешно атаковали два пункта управления РФ и склад боеприпасов.

Кроме того, уничтожено пять мест сосредоточения оккупантов, их вооружений и военной техники, а также два других важных объекта, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MG3YEPFEmBFCikEs1i4Dnscc1kppXgkkysnMaVsoU9g5UbfzwdhMbXTaSE2P2Ys1l

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 20 ноября в Украине уже погибло около 84 210 оккупантов.

Теги: Генштаб ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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