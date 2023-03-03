ВСУ за сутки отбили 85 атак оккупантов и поразили 19 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

Противник пытается вести наступательные действия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников (один – типа "Суперкам", два – "Орлан" и четыре – "Ланцет").
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть районов сосредоточения противника и российский склад боеприпасов.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.