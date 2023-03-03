ВСУ за сутки отбили 85 атак оккупантов и поразили 19 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

Противник пытается вести наступательные действия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников (один – типа "Суперкам", два – "Орлан" и четыре – "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть районов сосредоточения противника и российский склад боеприпасов.