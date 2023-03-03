ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки отбили 85 атак оккупантов и поразили 19 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили российский склад боеприпасов
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили российский склад боеприпасов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили 85 атак российских оккупантов. Об этом 3 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник пытается вести наступательные действия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников (один – типа "Суперкам", два – "Орлан" и четыре – "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть районов сосредоточения противника и российский склад боеприпасов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hScfSR4wjSCXoAAeNc3uNrHnGiAX5Ab8Z1Uc8NZmMyYBzAumZtcGm2MU265QM1xwl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на ДонбассеСитуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, наступление, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
Галина ГРИШИНА
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась с расставленными ногами
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась с расставленными ногами
Макаревич показал старшую дочь
Макаревич показал старшую дочь
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы
"Идеально". 35-летняя plus-size-модель Грэм вышла в свет в кожаном платье с перфорацией. Фото
"Идеально". 35-летняя plus-size-модель Грэм вышла в свет в кожаном платье с перфорацией. Фото
Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию
Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию
Галина ГРИШИНА
Адель, Элтон Джон, Spice Girls и другие британские звезды отказались выступать на коронации Чарльза III. СМИ назвали причину
Адель, Элтон Джон, Spice Girls и другие британские звезды отказались выступать на коронации Чарльза III. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти
"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти
Галина ГРИШИНА
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
Галина ГРИШИНА
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Галина ГРИШИНА
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
Галина ГРИШИНА
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
Галина ГРИШИНА
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили (93342)
2
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (64008)
3
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (59377)
4
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (57875)
5
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (36079)
6
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день (29181)
7
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (22456)
8
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео (22115)
 
 
 
 