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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы уже похоронили идею Путина возродить СССР". Палатный на передовой поблагодарил воинов ВСУ

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Артур Палатный: Сегодня уже другая умирающая российская империя пытается спастись, хватаясь за Украину
Артур Палатный: Сегодня уже другая умирающая российская империя пытается спастись, хватаясь за Украину
Фото: Артур Палатний / Facebook

Руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный посетил украинских воинов, защищающих Украину на донецком направлении, передал волонтерскую помощь и поблагодарил их за возможность праздновать День Независимости. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы на донецком направлении. По понятным причинам пока не озвучим все места, которые сегодня посетили. Детали со временем, когда это будет безопасно прежде всего для наших героев. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины за возможность праздновать День Независимости. А россиян очень скоро ждет трансляция "Лебединого озера", как и 31 год назад, когда умирала империя зла", – заявил Палатный.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины уже похоронили имперскую идею президента РФ Владимира Путина возродить Советский Союз.

"В эти дни 31 год назад августовский путч и ГКЧП стали агонией страны советов. Империя зла умирала. А Украина обрела независимость. Сегодня уже другая умирающая российская империя пытается спастись, хватаясь за Украину. Путин и россияне сделали для себя цель восстановить Советский Союз. И не только территориально, но и со всеми его ГУЛАГами, депортациями и репрессиями. Орки буквально больны этой идеей. Но у нас есть хорошие врачи – это Вооруженные силы Украины. ВСУ – это гарантия того, что СССР не возродится из пепла", – подчеркнул Палатный.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/666606610993797/

Теги: СССР, Артур Палатный, Вооруженные силы Украины, День Независимости, ВСУ
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