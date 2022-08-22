"Вы уже похоронили идею Путина возродить СССР". Палатный на передовой поблагодарил воинов ВСУ

"Сегодня мы на донецком направлении. По понятным причинам пока не озвучим все места, которые сегодня посетили. Детали со временем, когда это будет безопасно прежде всего для наших героев. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины за возможность праздновать День Независимости. А россиян очень скоро ждет трансляция "Лебединого озера", как и 31 год назад, когда умирала империя зла", – заявил Палатный.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины уже похоронили имперскую идею президента РФ Владимира Путина возродить Советский Союз.

"В эти дни 31 год назад августовский путч и ГКЧП стали агонией страны советов. Империя зла умирала. А Украина обрела независимость. Сегодня уже другая умирающая российская империя пытается спастись, хватаясь за Украину. Путин и россияне сделали для себя цель восстановить Советский Союз. И не только территориально, но и со всеми его ГУЛАГами, депортациями и репрессиями. Орки буквально больны этой идеей. Но у нас есть хорошие врачи – это Вооруженные силы Украины. ВСУ – это гарантия того, что СССР не возродится из пепла", – подчеркнул Палатный.