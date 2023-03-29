Взрыв в ростовском ФСБ мог произойти из-за беспилотника – СМИ

Одна из версий взрыва и пожара в ФСБ в Ростове-на-Дону – попытка разобрать ударный БПЛА, который приняли за разведывательный Фото: EPA

Сообщается, что одна из версий инцидента – неполадки с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов.

Однако активнее, по данным Baza, проверяется другая версия, согласно которой в здании мог взорваться беспилотник, обнаруженный незадолго до взрыва на территории Ростовской области. Принадлежность беспилотника не уточняется.

"Решив, что это разведывательный дрон, его забрали сотрудники спецслужб и отвезли в погрануправление. Там, вероятнее всего, силовики попытались самостоятельно осмотреть БПЛА и, если получится, достать запись с камеры, которой он оборудован", – пишет Baza.

Была ли попытка разобрать дрон личной инициативой сотрудников или приказом руководства, устанавливает проверка.

"Однако при разборе БПЛА взорвался, а затем огонь перекинулся на склад. Трое сотрудников, разбиравших беспилотник, погибли", – отмечается в сообщении.

По информации Baza, начальство ФСБ "осталось недовольно" результатами проверки ростовского погрануправления. Выяснилось, что его сотрудники "не всегда следовали четким должностным инструкциям, а также правилам техники безопасности".