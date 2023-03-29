Взрыв в ростовском ФСБ мог произойти из-за беспилотника – СМИ

Сообщается, что одна из версий инцидента – неполадки с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов.
Однако активнее, по данным Baza, проверяется другая версия, согласно которой в здании мог взорваться беспилотник, обнаруженный незадолго до взрыва на территории Ростовской области. Принадлежность беспилотника не уточняется.
"Решив, что это разведывательный дрон, его забрали сотрудники спецслужб и отвезли в погрануправление. Там, вероятнее всего, силовики попытались самостоятельно осмотреть БПЛА и, если получится, достать запись с камеры, которой он оборудован", – пишет Baza.
Была ли попытка разобрать дрон личной инициативой сотрудников или приказом руководства, устанавливает проверка.
"Однако при разборе БПЛА взорвался, а затем огонь перекинулся на склад. Трое сотрудников, разбиравших беспилотник, погибли", – отмечается в сообщении.
По информации Baza, начальство ФСБ "осталось недовольно" результатами проверки ростовского погрануправления. Выяснилось, что его сотрудники "не всегда следовали четким должностным инструкциям, а также правилам техники безопасности".
16 марта в здании пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар. СМИ сообщали, что в результате начали детонировать боеприпасы. Здание частично обрушилось.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причиной замыкание электропроводки внутри помещения. По его словам, распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами.
ФСБ РФ называла официальной причиной пожара возгорание в ремонтной мастерской гаражного бокса управления. По ее данным, вспыхнули горюче-смазочные материалы, что повлекло взрыв и "частичное разрушение здания". Местные СМИ 20 марта писали о четырех погибших и пяти пострадавших в результате взрыва и пожара.