За прошлые сутки в Украине восемь гражданских получили ранения в результате агрессии РФ – ОП

Об этом проинформировал, ссылаясь на данные областных военных администраций, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Согласно его сообщению, в результате обстрелов ранения получили жители Донецкой (речь о трех жителях Бахмута, информировали в ОВА), Харьковской и Херсонской (три человека) областей, кроме того, в Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве.