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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За прошлые сутки в Украине восемь гражданских получили ранения в результате агрессии РФ – ОП

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Среди раненых есть жители Херсонской, Харьковской и Донецкой областей
Среди раненых есть жители Херсонской, Харьковской и Донецкой областей
Фото: ЕРА

27 декабря в Украине восемь мирных жителей получили ранения в результате российской агрессии.

Об этом проинформировал, ссылаясь на данные областных военных администраций, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.  

Согласно его сообщению, в результате обстрелов ранения получили жители Донецкой (речь о трех жителях Бахмута, информировали в ОВА), Харьковской и Херсонской (три человека) областей, кроме того, в Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, раненые, обстрелы, Бахмут, Кирилл Тимошенко
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