За прошлые сутки в Украине восемь гражданских получили ранения в результате агрессии РФ – ОП

Об этом проинформировал, ссылаясь на данные областных военных администраций, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Согласно его сообщению, в результате обстрелов ранения получили жители Донецкой (речь о трех жителях Бахмута, информировали в ОВА), Харьковской и Херсонской (три человека) областей, кроме того, в Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.