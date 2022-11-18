Замглавы оккупационной "администрации" Херсонской области вышла на свободу

Губарев не привел подробностей задержания супруги. По его словам, по договоренности со следствием он не может раскрывать суть дела.

"За последних восемь лет воочию видел, как эта бездушная кланово-чиновничья махина раздавила десятки и сотни прекрасных людей. Нас Бог миловал и на сей раз", – написал Губарев.

Позже он написал, что его жена якобы была "контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона, и проходила лечение".

16 ноября муж заявил о пропаже Екатерины Губаревой. По его словам, она находилась в Геническе и в какой-то момент перестала выходить на связь. Губарев пытался дозвониться "главе" администрации оккупантов Владимиру Сальдо, однако тот не отвечал.