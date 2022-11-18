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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замглавы оккупационной "администрации" Херсонской области вышла на свободу

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Губарева нашлась после пропажи
Губарева нашлась после пропажи
Фото: Екатерина Губарева / ВКонтакте

Замглавы сформированной РФ незаконной "администрации" Херсонской области Екатерина Губарева освобождена после задержания российскими властями. Об этом сообщил ее муж, экс-"народный губернатор Донецкой области" Павел Губарев в своем Telegram-канале.

Губарев не привел подробностей задержания супруги. По его словам, по договоренности со следствием он не может раскрывать суть дела.

"За последних восемь лет воочию видел, как эта бездушная кланово-чиновничья махина раздавила десятки и сотни прекрасных людей. Нас Бог миловал и на сей раз", – написал Губарев.

Позже он написал, что его жена якобы была "контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона, и проходила лечение". 

16 ноября муж заявил о пропаже Екатерины Губаревой. По его словам, она находилась в Геническе и в какой-то момент перестала выходить на связь. Губарев пытался дозвониться "главе" администрации оккупантов Владимиру Сальдо, однако тот не отвечал.

Контекст:

Российские оккупанты на фоне продвижения сил обороны Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области 12 ноября перенесли "административную столицу" захваченной части региона в Геническ.

Это произошло после того, как 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, что подтвердило  ГУР Минобороны Украины. 

Екатерина Губарева была назначена заместителем "главы" администрации Херсонской области 17 июня 2022 года. До этого она занимала руководящие посты в так называемой "ДНР".

Теги: Павел Губарев, Херсонская область, война России против Украины, российские оккупанты
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