Замкомандира 63-й бригады: Бен Ладен взорвал торговый центр, и его назвали террористом, а человека, убившего десятки тысяч украинцев, – еще нет

"Террористом [признать РФ]. Конечно, это однозначно. То, что они сделали с Кременчугом, то, что они сделали с Винницей, то, что они каждый день делают с Николаевом, – это ненормально. Так работают только террористы. Так воюют террористы: взрывают школы, взрывают детские сады, взрывают торговые центры. Россияне – это террористы", – заявил Черный.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин, так же как и лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, должен быть признан террористом.

"Почему того же бен Ладена, когда он взорвал два небоскреба Международного торгового центра [в США 11 сентября 2001 года], назвали террористом, а человека, убившего уже тысячи, тысячи мирных [граждан Украины], еще не назвали террористом?" – возмутился Черный.

Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)