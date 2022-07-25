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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 63-й бригады: Бен Ладен взорвал торговый центр, и его назвали террористом, а человека, убившего десятки тысяч украинцев, – еще нет

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Черный: Только террористы взрывают школы, детские сады и торговые центры
Черный: Только террористы взрывают школы, детские сады и торговые центры
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

Запад должен признать Россию страной-террористом. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный.

"Террористом [признать РФ]. Конечно, это однозначно. То, что они сделали с Кременчугом, то, что они сделали с Винницей, то, что они каждый день делают с Николаевом, – это ненормально. Так работают только террористы. Так воюют террористы: взрывают школы, взрывают детские сады, взрывают торговые центры. Россияне – это террористы", – заявил Черный.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин, так же как и лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, должен быть признан террористом.

"Почему того же бен Ладена, когда он взорвал два небоскреба Международного торгового центра [в США 11 сентября 2001 года], назвали террористом, а человека, убившего уже тысячи, тысячи мирных [граждан Украины], еще не назвали террористом?" – возмутился Черный.

Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 июля посол США в Киеве Бриджит Бринк рассказала, что Штаты изучают вопрос объявления России государством, спонсирующим терроризм.

В мае сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подали проект резолюции, подчеркивающий, что Россия совершает террористические акты в Украине. Комитет Сената США 22 июня одобрил резолюцию, но в итоге РФ так и не объявили спонсором терроризма.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, терроризм, Аль-Каида, взрыв, Николаев, Винница, война, Кременчуг, Усама бен Ладен, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, взрывы, интервью, полковник Вадим Черный
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