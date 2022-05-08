Запад перешел на новый уровень поддержки Украины после победы под Киевом – лауреат Пулитцеровской премии Эпплбаум

Эпплбаум подчеркнула, что победа означает суверенитет Украины в ее границах и безопасность от нового вторжения РФ Фото: EPA

Об этом она сказала 8 мая во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Произошло контрнаступление в Киевской области и дальше. И люди и в Соединенных Штатах, и в Пентагоне, и в Белом доме говорили: а что дальше, действительно ли мы будем продолжать такую поддержку на таком уровне или мы перейдем к другому уровню?.. И тогда я почувствовала, как и многие другие, что нужно настаивать на победе" – рассказала она.

Эпплбаум отметила, что за последние две-три недели произошел переломный момент в отношении помощи Украине, в частности, Запад начал предоставлять новые типы вооружения и учить украинцев их использованию.

"Победа Украины важна не только для Украины, но и для мира тоже, для всех нас. Я имею в виду – для тех, кто живет в Вашингтоне, Берлине, Варшаве или Стокгольме", – сказала историк.

Эпплбаум подчеркнула, что украинцы продемонстрировали, что для них важны и универсальные ценности, и национализм, и либеральные ценности, и гражданский патриотизм.

"Мы видим, что люди разных религий, разных национальностей, разных этнических групп объединились", – отметила она.

По мнению Эпплбаум, победа для Украины означает ее суверенитет, когда Украина сама решает, где ее исторические границы.

"И та Украина, которая в безопасности от дальнейшего вторжения России", – добавила она.

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