Запрет на поступление мужчин в вуз возможен, но сейчас не рассматривается – глава подкомитета ВР

Введение запрета было бы дискриминацией, но возможно при военном положении, считает Гришина Фото: Юлія Гришина / Facebook

По ее словам, ВР пока не собирается ограничивать такой способ получения отсрочки от военной службы.

"Пока это все слухи... Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами. На сегодняшний день нет в разработке в комитете образования точно, в других комитетах также не слышала о специальных таких законах, которые устанавливали бы запреты", – сказала Гришина.

Гришина считает, что введение такого ограничения было бы дискриминацией. В то же время запрет на получение высшего образования мужчинами возможен, поскольку на период действия военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека, в том числе – право на получение высшего образования, признала нардеп.

24 апреля "Наші гроші. Львів" опубликовали материал, в котором рассказали о росте количества студентов-контрактников в украинских вузах, в частности мужчин от 30 до 50 лет. Журналисты связали это с тем, что получение высшего образования дает отсрочку от мобилизации.

По данным журналистов, такой возможностью в 2022/2023 учебном году воспользовались не менее 85 тыс. мужчин призывного возраста. По сравнению с двумя предыдущими годами в вузах Украины стало в 15 раз больше студентов в возрасте 30–39 лет, а в категории 40+ рост еще больше – в 17 раз.