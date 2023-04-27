Запрет на поступление мужчин в вуз возможен, но сейчас не рассматривается – глава подкомитета ВР

По ее словам, ВР пока не собирается ограничивать такой способ получения отсрочки от военной службы.
"Пока это все слухи... Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами. На сегодняшний день нет в разработке в комитете образования точно, в других комитетах также не слышала о специальных таких законах, которые устанавливали бы запреты", – сказала Гришина.
Гришина считает, что введение такого ограничения было бы дискриминацией. В то же время запрет на получение высшего образования мужчинами возможен, поскольку на период действия военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека, в том числе – право на получение высшего образования, признала нардеп.
24 апреля "Наші гроші. Львів" опубликовали материал, в котором рассказали о росте количества студентов-контрактников в украинских вузах, в частности мужчин от 30 до 50 лет. Журналисты связали это с тем, что получение высшего образования дает отсрочку от мобилизации.
По данным журналистов, такой возможностью в 2022/2023 учебном году воспользовались не менее 85 тыс. мужчин призывного возраста. По сравнению с двумя предыдущими годами в вузах Украины стало в 15 раз больше студентов в возрасте 30–39 лет, а в категории 40+ рост еще больше – в 17 раз.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
В период действия военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если не имеют отсрочки по закону.