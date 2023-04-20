"Завтра в Пхеньян повезут танки Т-34". В Минобороны Украины ответили на угрозы Медведева Южной Корее

Соответствующий пост опубликован 20 апреля в Twitter оборонного ведомства Украины.

Накануне, 19 апреля, президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что его страна может расширить поддержку Украине, выйдя за рамки оказываемой в настоящее время гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется масштабному нападению на мирных граждан. Таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине, более чем через год после того, как исключил возможность оказания летальной помощи, отметили СМИ.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?" – написал в Telegram Медведев.

На угрозы замглавы Совбеза РФ ответили в Минобороны Украины.

"Российские власти пригрозили Южной Корее, что, если они поставят летальное оружие Украине, Россия ответит поставками оружия КНДР. Сегодня поезда везут из России в Украину танки Т-54 времен корейской войны, а завтра в Пхеньян повезут танки Т-34", – сказано в сообщении.

russian authorities threatened South Korea that if it supplied lethal weapons to Ukraine, russia would respond by supplying arms to the DPRK. Today, trains are transporting Korean War-era T-54 tanks from russia to Ukraine, and tomorrow they will transport T-34 tanks to Pyongyang. — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 19, 2023

Юн Сок Ель ранее заявлял, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликте, "затрудняет" поставки оружия Украине.