ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Завтра в Пхеньян повезут танки Т-34". В Минобороны Украины ответили на угрозы Медведева Южной Корее

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медведев пригрозил Южной Корее поставками российского оружия КНДР
Медведев пригрозил Южной Корее поставками российского оружия КНДР
Фото: EPA

В Минобороны Украины отреагировали на заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно возможной поставки вооружения Киеву Южной Кореей.

Соответствующий пост опубликован 20 апреля в Twitter оборонного ведомства Украины.

Накануне, 19 апреля, президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что его страна может расширить поддержку Украине, выйдя за рамки оказываемой в настоящее время гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется масштабному нападению на мирных граждан. Таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине, более чем через год после того, как исключил возможность оказания летальной помощи, отметили СМИ.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?" – написал в Telegram Медведев.

На угрозы замглавы Совбеза РФ ответили в Минобороны Украины.

"Российские власти пригрозили Южной Корее, что, если они поставят летальное оружие Украине, Россия ответит поставками оружия КНДР. Сегодня поезда везут из России в Украину танки Т-54 времен корейской войны, а завтра в Пхеньян повезут танки Т-34", – сказано в сообщении.

Юн Сок Ель ранее заявлял, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликте, "затрудняет" поставки оружия Украине.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 20 апреля, российские оккупанты потеряли в полномасштабной войне против Украины 3667 танков.

Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) 22 марта сообщила, что на Дальнем Востоке РФ была замечена переброска танков семейства Т-54 и Т-55. Первые модификации Т-54 были приняты на вооружение советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 – в 1958-м. В CIT подчеркнули, что снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые.

Танк Т-34 выпускался серийно с 1940 года.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, КНДР, оружие, Южная Корея, танки, военная помощь, Совет Федерации, угрозы, Сеул, Пхеньян, Минобороны, война России против Украины, Юн Сок Ель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Неоновая королева". Гомес засветилась с новым трендовым маникюром от известного голливудского мастера. Фото
"Неоновая королева". Гомес засветилась с новым трендовым маникюром от известного голливудского мастера. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Элен и ребята". Как сейчас выглядят главные герои сериала – 56-летняя Ролле и 51-летний Пьюдеба. Новые фото
  "Элен и ребята". Как сейчас выглядят главные герои сериала – 56-летняя Ролле и 51-летний Пьюдеба. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Сразу три песни Yaktak попали в чарты Apple Music, Spotify и YouTube Music
Сразу три песни Yaktak попали в чарты Apple Music, Spotify и YouTube Music
Галина ГРИШИНА
  Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая
  Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая
Галина ГРИШИНА
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"
Галина ГРИШИНА
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Галина ГРИШИНА
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Галина ГРИШИНА
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Галина ГРИШИНА
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Галина ГРИШИНА
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (111009)
2
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (75653)
3
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (61628)
4
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (54996)
5
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (52201)
6
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (50928)
7
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (48439)
8
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (48146)
 
 
 
 