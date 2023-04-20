"Завтра в Пхеньян повезут танки Т-34". В Минобороны Украины ответили на угрозы Медведева Южной Корее

Соответствующий пост опубликован 20 апреля в Twitter оборонного ведомства Украины.
Накануне, 19 апреля, президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что его страна может расширить поддержку Украине, выйдя за рамки оказываемой в настоящее время гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется масштабному нападению на мирных граждан. Таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине, более чем через год после того, как исключил возможность оказания летальной помощи, отметили СМИ.
"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?" – написал в Telegram Медведев.
На угрозы замглавы Совбеза РФ ответили в Минобороны Украины.
"Российские власти пригрозили Южной Корее, что, если они поставят летальное оружие Украине, Россия ответит поставками оружия КНДР. Сегодня поезда везут из России в Украину танки Т-54 времен корейской войны, а завтра в Пхеньян повезут танки Т-34", – сказано в сообщении.
russian authorities threatened South Korea that if it supplied lethal weapons to Ukraine, russia would respond by supplying arms to the DPRK. Today, trains are transporting Korean War-era T-54 tanks from russia to Ukraine, and tomorrow they will transport T-34 tanks to Pyongyang.— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 19, 2023
Юн Сок Ель ранее заявлял, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликте, "затрудняет" поставки оружия Украине.
По данным Генштаба ВСУ на утро 20 апреля, российские оккупанты потеряли в полномасштабной войне против Украины 3667 танков.
Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) 22 марта сообщила, что на Дальнем Востоке РФ была замечена переброска танков семейства Т-54 и Т-55. Первые модификации Т-54 были приняты на вооружение советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 – в 1958-м. В CIT подчеркнули, что снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые.
Танк Т-34 выпускался серийно с 1940 года.