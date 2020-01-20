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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – главе ОБСЕ: Важно, чтобы СММ работала в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил нынешнего главу ОБСЕ, премьер-министра и министра Албании по иностранным делам и делам Европы Эди Раму за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Зеленский встретился с главой ОБСЕ Рамой
Зеленский встретился с главой ОБСЕ Рамой
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил расширение мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с нынешним главой организации, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой, сообщила пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил Раму за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинский президент отметил, что на встрече в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе 9 декабря 2019 года в Париже стороны договорились об усилении мандата миссии ОБСЕ – круглосуточном мониторинге, зеркальном увеличении числа наблюдателей на временно оккупированных и подконтрольных правительству территориях Украины и о доступе миссии к участкам, где прошло разведение сил и средств.

"Очень важно – это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на украинско-российской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", – сказал президент.

Рама согласился, что такой формат работы позволит получать более точные данные мониторинга, отметили в пресс-службе. Он тоже выступил за усиление миссии ОБСЕ.

Кроме работы в рамках ОБСЕ, собеседники также обсудили сотрудничество Украины и Албании. В частности, речь шла об увеличении товарооборота и развитии туризма.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились согласовать полное прекращение огня, а также расширить мандат миссии ОБСЕ.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Теги: Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, граница, Албания, Владимир Зеленский, война в Украине, Эди Рама
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