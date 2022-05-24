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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Моя уверенность в украинских людях подтвердилась. Мы разные в деталях, но одинаковые в важных вещах

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Зеленский: Я счастлив, что моя уверенность в Украине, в украинских людях подтвердилась. Мы разные, но мы одинаковые
Зеленский: Я счастлив, что моя уверенность в Украине, в украинских людях подтвердилась. Мы разные, но мы одинаковые
Фото: president.gov.ua

Объединение и сплоченность украинцев во время войны – не сюрприз, ведь украинский народ всегда был един в важных вещах. Об этом 23 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, запись опубликовал Офис президента в Facebook.

"Я всегда был уверен, что у нас самая лучшая земля в мире. Я фанат Украины и всегда им был. Всегда, когда у меня была возможность, еще до президентства, выбирать, где я хочу отдыхать, я выбирал то или иное место в Украине. Даже если где-то горы выше и лучше, для меня в Украине они всегда лучше", – отметил он.

Зеленский добавил, что ему комфортно дома, а чувствует себя он дома только в Украине.

"Я хочу защищать свой дом. Защищать Украину – это так же, как защищать свой дом, свою квартиру, когда к вам залезает какой-то человек ночью, как к нам залезли они (россияне. – "ГОРДОН") в 4.00. И они лезут к тебе. И даже если ты спал до этого, неважно, что тебе попадется под руку, – ты должен схватить это и отстоять свой дом. У нас именно такое чувство: будто бы кто-то к тебе залез", – говорит президент.

Глава государства подчеркнул, что для него не было сюрпризом, что украинцы во время войны максимально объединятся.

"Иногда у нас в разных частях страны разные мысли, разное видение вещей, разноязычные люди. Но мы объединились все так крепко, и я счастлив, что моя уверенность в Украине, в украинских людях подтвердилась. Мы разные, но мы одинаковые. В деталях мы разные, но в важных вещах – стратегических, человеческих – мы одинаковые. Ценности у нас одинаковые", – рассказал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Давос, война, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины
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