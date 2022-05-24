Зеленский рассказал о запасном плане на случай его убийства

Зеленский: Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что Украина является парламентско-президентской республикой и управлять государством будет кому.

"Мы были подготовлены и разделены: я, премьер-министр и председатель парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", – рассказал глава государства.

Попытки покушения на себя Зеленский сравнил с фильмом "День сурка".

"Столько усилий, люди тратили силы и деньги… Я уже готов им и помочь. Но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому я к этому отношусь достаточно философски", – сказал он.