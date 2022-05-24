ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский рассказал о запасном плане на случай его убийства

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена
Зеленский: Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена
Фото: president.gov.ua

Украинские власти предусмотрели разные варианты развития событий на случай возможного убийства кого-то из руководства государства. Об этом 23 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, запись опубликовал Офис президента в Facebook.

Президент отметил, что Украина является парламентско-президентской республикой и управлять государством будет кому.

"Мы были подготовлены и разделены: я, премьер-министр и председатель парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", – рассказал глава государства.

Попытки покушения на себя Зеленский сравнил с фильмом "День сурка".

"Столько усилий, люди тратили силы и деньги… Я уже готов им и помочь. Но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому я к этому отношусь достаточно философски", – сказал он.

Контекст:

The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10. 

20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.

В начале мая в интервью проекту 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network Зеленский заявил, что не считает чем-то "ужасным" покушения на его жизнь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: убийство, покушение, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
Кондратюк рассказал, чем является для него понятие "хорошие русские"
Кондратюк рассказал, чем является для него понятие "хорошие русские"
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях
  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях
Как приготовить спаржу. Рецепт от Клопотенко. Видео
Как приготовить спаржу. Рецепт от Клопотенко. Видео
"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео
"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео
  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах
  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (42211)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика на концерте скандировала антивоенный лозунг. Видео (38609)
3
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (29868)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (29494)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (29387)
6
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (29092)
7
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17327)
8
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (16967)
 
 
 
 