Зеленский рассказал о запасном плане на случай его убийства

Президент отметил, что Украина является парламентско-президентской республикой и управлять государством будет кому.
"Мы были подготовлены и разделены: я, премьер-министр и председатель парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", – рассказал глава государства.
Попытки покушения на себя Зеленский сравнил с фильмом "День сурка".
"Столько усилий, люди тратили силы и деньги… Я уже готов им и помочь. Но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому я к этому отношусь достаточно философски", – сказал он.
The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10.
20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.
В начале мая в интервью проекту 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network Зеленский заявил, что не считает чем-то "ужасным" покушения на его жизнь.