Зеленский: Мы сражаемся против темных сил, это рассвет независимой Украины

"В конце минувшей зимы Россия принесла на нашу землю полномасштабную войну. А с ней – смерть, боль и мрак. Утром 24 февраля солнце так и не взошло. Рассвет так и не наступил. Утром 24 февраля началась темная ночь. И в то же время началось наше пробуждение. Наша борьба. Темнота не смогла затмить наш дух, стремление к свободе, любовь к родной земле и готовность ее защищать", – сказал он.

Президент отметил, что украинцы "сохранили свет внутри себя, победили панику, страх, междоусобицы и распри".

"Мы объединились. Миллионы вспышек в миллионах украинских сердец стали одним большим костром. В этом огне закалялась наша мощь и несокрушимость, этот огонь не дал погаснуть нашей надежде и вере, этот огонь увидел весь мир. Объединился вокруг него, встал рядом с нами", – объяснил Зеленский.

По его словам, тогда украинцы "победили отчаяние, уныние, усталость, боль", и "миллионы огоньков в глазах миллионов украинцев слились в один мощный луч света".

"Он помог не заблудиться во тьме, не сбиться с дороги, озарил путь к правильной цели. Это то, за что боролись разные поколения в разных столетиях. То, за что последние девять лет и 417 дней отдавали жизнь наши воины света – защитники и защитницы Украины. То, за что мы сражаемся против темных сил сегодня. Это наш рассвет. Наше возрождение. Это рассвет независимой Украины", – считает Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)