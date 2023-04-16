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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы сражаемся против темных сил, это рассвет независимой Украины

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Зеленский: Мы победили панику, страх, междоусобицы и распри
Зеленский: Мы победили панику, страх, междоусобицы и распри
Фото: ЕРА

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года началось пробуждение украинцев. Об этом 16 апреля в видеообращении по случаю Пасхи заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В конце минувшей зимы Россия принесла на нашу землю полномасштабную войну. А с ней – смерть, боль и мрак. Утром 24 февраля солнце так и не взошло. Рассвет так и не наступил. Утром 24 февраля началась темная ночь. И в то же время началось наше пробуждение. Наша борьба. Темнота не смогла затмить наш дух, стремление к свободе, любовь к родной земле и готовность ее защищать", – сказал он.

Президент отметил, что украинцы "сохранили свет внутри себя, победили панику, страх, междоусобицы и распри".

"Мы объединились. Миллионы вспышек в миллионах украинских сердец стали одним большим костром. В этом огне закалялась наша мощь и несокрушимость, этот огонь не дал погаснуть нашей надежде и вере, этот огонь увидел весь мир. Объединился вокруг него, встал рядом с нами", – объяснил Зеленский.

По его словам, тогда украинцы "победили отчаяние, уныние, усталость, боль", и "миллионы огоньков в глазах миллионов украинцев слились в один мощный луч света".

"Он помог не заблудиться во тьме, не сбиться с дороги, озарил путь к правильной цели. Это то, за что боролись разные поколения в разных столетиях. То, за что последние девять лет и 417 дней отдавали жизнь наши воины света – защитники и защитницы Украины. То, за что мы сражаемся против темных сил сегодня. Это наш рассвет. Наше возрождение. Это рассвет независимой Украины", – считает Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Утром 15 апреля 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в эпицентре боев с российскими оккупантами – Марьинка и Бахмут в Донецкой области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент
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