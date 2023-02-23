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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с президентом Египта открытие продовольственных хабов в Африке

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Зеленский о разговоре с президентом Египта: Поддержали цели и принципы Устава ООН
Зеленский о разговоре с президентом Египта: Поддержали цели и принципы Устава ООН
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля провел разговор с президентом Египта Абдулом Фаттахом аль-Сиси. Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram.

"Говорили об усилении продовольственной безопасности и взаимодействии в открытии Украиной продовольственных хабов в Африке, важности продолжения "зерновой инициативы". Поддержали цели и принципы Устава ООН, в частности, суверенитета и территориальной целостности государств", – сообщил он. 

22 февраля Зеленский рассказывал президенту Уганды о мирных инициативах Украины в ООН.

Контекст:

С президентом Египта Зеленский последний раз говорил в марте 2022 года

Сейчас в Нью-Йорке идет 11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН. На заседании рассматривают проект резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ООН, Африка, Абдул Фаттах аль-Сиси, Владимир Зеленский, суверенитет
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