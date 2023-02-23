Зеленский обсудил с президентом Египта открытие продовольственных хабов в Африке

"Говорили об усилении продовольственной безопасности и взаимодействии в открытии Украиной продовольственных хабов в Африке, важности продолжения "зерновой инициативы". Поддержали цели и принципы Устава ООН, в частности, суверенитета и территориальной целостности государств", – сообщил он.
22 февраля Зеленский рассказывал президенту Уганды о мирных инициативах Украины в ООН.
С президентом Египта Зеленский последний раз говорил в марте 2022 года.
Сейчас в Нью-Йорке идет 11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН. На заседании рассматривают проект резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".