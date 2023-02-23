Зеленский обсудил с президентом Египта открытие продовольственных хабов в Африке

Зеленский о разговоре с президентом Египта: Поддержали цели и принципы Устава ООН Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Говорили об усилении продовольственной безопасности и взаимодействии в открытии Украиной продовольственных хабов в Африке, важности продолжения "зерновой инициативы". Поддержали цели и принципы Устава ООН, в частности, суверенитета и территориальной целостности государств", – сообщил он.

22 февраля Зеленский рассказывал президенту Уганды о мирных инициативах Украины в ООН.