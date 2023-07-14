Зеленский: Очень внимательно следим, что происходит в Беларуси с точки зрения безопасности

Зеленский сообщил, что сегодняшнее заседание ставки было очень детальным и сфокусировано на передовой.
"Ситуация на всех ключевых направлениях действий – как защиты от российских штурмов, так и наших активных шагов вперед. Плюс все, что для этого важно. Снаряды, оружие, техника. Рациональность использования снарядов, снабжение партнерами и наше, украинское производство. Логистика", – перечислил он.
В ходе заседания докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, командиры участков фронта, а также глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Был важный доклад руководителя ГУР [Кирилла] Буданова относительно ситуации на территории Беларуси – очень внимательно следим, что там происходит с точки зрения безопасности. По состоянию на сегодняшний день масштабных угроз нет. Полное наше сосредоточение – на фронте, – добавил Зеленский. – Мы должны понимать очень четко – максимально четко, – что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживают благодарности. Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, – молодцы, и я благодарен каждому нашему воину!"
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президента Беларусь Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
После неудавшегося бунта глава признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня стало известно, что самого Пригожина отправляют в Беларусь. Также Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
26 июня издание "Верстка" сообщало, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составляет 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.
14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.