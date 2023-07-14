Зеленский: Очень внимательно следим, что происходит в Беларуси с точки зрения безопасности

Зеленский сообщил, что пока масштабных угроз со стороны Беларуси нет Фото: president.gov.ua

Зеленский сообщил, что сегодняшнее заседание ставки было очень детальным и сфокусировано на передовой.

"Ситуация на всех ключевых направлениях действий – как защиты от российских штурмов, так и наших активных шагов вперед. Плюс все, что для этого важно. Снаряды, оружие, техника. Рациональность использования снарядов, снабжение партнерами и наше, украинское производство. Логистика", – перечислил он.

В ходе заседания докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, командиры участков фронта, а также глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Был важный доклад руководителя ГУР [Кирилла] Буданова относительно ситуации на территории Беларуси – очень внимательно следим, что там происходит с точки зрения безопасности. По состоянию на сегодняшний день масштабных угроз нет. Полное наше сосредоточение – на фронте, – добавил Зеленский. – Мы должны понимать очень четко – максимально четко, – что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживают благодарности. Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, – молодцы, и я благодарен каждому нашему воину!"