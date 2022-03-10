Зеленский поручил Кабмину разработать программу восстановления украинских городов, разрушенных российскими оккупантами

Зеленский: Мы все отстроим. Я вам лично обещаю Фото: president.gov.ua

"Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку… Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, не будут видеть и следа российского вторжения", – сказал глава государства.

Он отметил, что для этого будут привлечены лучшие архитекторы и компании.

Отдельно президент выделил Харьков, "который сейчас переживает самые страшные страдания".

"Мы все отстроим. Я вам лично обещаю", – подчеркнул Зеленский.

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