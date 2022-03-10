Зеленский поручил Кабмину разработать программу восстановления украинских городов, разрушенных российскими оккупантами

"Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку… Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, не будут видеть и следа российского вторжения", – сказал глава государства.
Он отметил, что для этого будут привлечены лучшие архитекторы и компании.
Отдельно президент выделил Харьков, "который сейчас переживает самые страшные страдания".
"Мы все отстроим. Я вам лично обещаю", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное
Российские оккупанты обстреливают ряд украинских городов, разрушая инфраструктуру и жилые здания с мирными жителями.
В частности, мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал, что в Харькове вследствие обстрелов "глобальнейшие" разрушения.
Активно российские оккупанты обстреливают также Мариуполь. 9 марта они совершили авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В результате атаки погибли трое человек, 17 получили ранения.