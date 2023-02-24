Зеленский: После войны сможем поговорить, какую важную роль Италия сыграла в ЕС, а Япония – в G7 в вопросе поддержки Украины

"Япония оказала большую, поверьте мне, поддержку Украине. Какую роль сыграла Италия в ЕС в какой-то момент и какую роль сыграла Япония в "Большей семерке" – я думаю, после завершения войны мы сможем более детально проговорить. Роль эта важна и очень мощная и позитивная, я за это очень благодарен", – сказал президент.

Он сообщил, что Украина имеет полную поддержку G7, в которой сейчас председательствует Япония.

"За 40 минут до нашей встречи [с журналистами] у меня был разговор с "Большой семеркой", Украина была приглашена, мы получили большую поддержку. Часть этой информации будет открыта, совсем чуть-чуть, относительно поддержки, которая нужна Украине и что "Большая семерка" готова нам предоставить. Будет большой пакет поддержки. И из Японии тоже. Я благодарен премьер-министру. Он очень понятный, очень прямой. Я за время войны понял ценность таких людей. Мне понятна сумма, которую сейчас премьер будет согласовывать с парламентом", – сказал он.

Зеленский добавил, что его по дипломатическим каналам приглашали приехать в Японию, а он приглашал японского премьера в Украину.