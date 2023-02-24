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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: После войны сможем поговорить, какую важную роль Италия сыграла в ЕС, а Япония – в G7 в вопросе поддержки Украины

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Зеленский: Будет большой пакет поддержки
Зеленский: Будет большой пакет поддержки
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский назвал две страны, которые сыграли важную роль в поддержке Украины со стороны ЕС и "Большой семерки", во время пресс-конференции 24 февраля, которую транслировал телеканал "Ми – Україна".

"Япония оказала большую, поверьте мне, поддержку Украине. Какую роль сыграла Италия в ЕС в какой-то момент и какую роль сыграла Япония в "Большей семерке" – я думаю, после завершения войны мы сможем более детально проговорить. Роль эта важна и очень мощная и позитивная, я за это очень благодарен", – сказал президент.

Он сообщил, что Украина имеет полную поддержку G7, в которой сейчас председательствует Япония.

"За 40 минут до нашей встречи [с журналистами] у меня был разговор с "Большой семеркой", Украина была приглашена, мы получили большую поддержку. Часть этой информации будет открыта, совсем чуть-чуть, относительно поддержки, которая нужна Украине и что "Большая семерка" готова нам предоставить. Будет большой пакет поддержки. И из Японии тоже. Я благодарен премьер-министру. Он очень понятный, очень прямой. Я за время войны понял ценность таких людей. Мне понятна сумма, которую сейчас премьер будет согласовывать с парламентом", – сказал он.

Зеленский добавил, что его по дипломатическим каналам приглашали приехать в Японию, а он приглашал японского премьера в Украину.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Правительство Японии 22 ноября решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.

Украина в 2022 году получила от Японии 17 млрд грн (около $465 млн по курсу НБУ) финансовой помощи, рассказал 6 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Япония, Большая семерка, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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