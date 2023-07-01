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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Путину сейчас угрожают больше, чем мне

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Президент отметил, что привык к опасности и не считает, что рискует больше других
Президент отметил, что привык к опасности и не считает, что рискует больше других
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанским СМИ заявил, что угроза жизни стала для него ежедневной реальностью с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Интервью 1 июля опубликовало издание El Mundo.

Отвечая на вопрос, каково это – быть целью №1 в мире, он ответил, что не считает себя в большей опасности, чем защищающие страну украинцы.

"Самая большая опасность грозит нашим солдатам на передовой. Каждую секунду. Там постоянно взрываются бомбы. Очень трудно спать и выжить. Я был там несколько раз и знаю, что происходит. Дай Бог им сил идти дальше и вернуться домой", – сказал глава государства.

Президент отметил, что почти за полтора года привык к обстоятельствам постоянного риска и многие люди вокруг него находятся в таких же обстоятельствах.

"Это осознанный выбор, который мы сделали. Я горжусь тем, что справился с поставленной передо мной задачей. Я живу с этим нормально. Я вам скажу, что [президенту РФ Владимиру] Путину сейчас угрожает большая опасность, чем мне. Есть больше людей, которые хотят его убить", – добавил Зеленский.

Контекст:

Как сообщала Independent 16 января, на Зеленского готовилось более 12 покушений с начала российского вторжения.

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев после атаки дрона на Кремль 3 мая пригрозил "физическим устранением" Зеленского. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ привел финскую фразу: "Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten" (в переводе – "Пустая бочка сильнее гремит").

Теги: Владимир Путин, покушение, угрозы, Владимир Зеленский, война России против Украины, безопасность, интервью
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