Зеленский: Путину сейчас угрожают больше, чем мне

Президент отметил, что привык к опасности и не считает, что рискует больше других Фото: ЕРА

Отвечая на вопрос, каково это – быть целью №1 в мире, он ответил, что не считает себя в большей опасности, чем защищающие страну украинцы.

"Самая большая опасность грозит нашим солдатам на передовой. Каждую секунду. Там постоянно взрываются бомбы. Очень трудно спать и выжить. Я был там несколько раз и знаю, что происходит. Дай Бог им сил идти дальше и вернуться домой", – сказал глава государства.

Президент отметил, что почти за полтора года привык к обстоятельствам постоянного риска и многие люди вокруг него находятся в таких же обстоятельствах.

"Это осознанный выбор, который мы сделали. Я горжусь тем, что справился с поставленной передо мной задачей. Я живу с этим нормально. Я вам скажу, что [президенту РФ Владимиру] Путину сейчас угрожает большая опасность, чем мне. Есть больше людей, которые хотят его убить", – добавил Зеленский.