Зеленский: Путину сейчас угрожают больше, чем мне

Отвечая на вопрос, каково это – быть целью №1 в мире, он ответил, что не считает себя в большей опасности, чем защищающие страну украинцы.
"Самая большая опасность грозит нашим солдатам на передовой. Каждую секунду. Там постоянно взрываются бомбы. Очень трудно спать и выжить. Я был там несколько раз и знаю, что происходит. Дай Бог им сил идти дальше и вернуться домой", – сказал глава государства.
Президент отметил, что почти за полтора года привык к обстоятельствам постоянного риска и многие люди вокруг него находятся в таких же обстоятельствах.
"Это осознанный выбор, который мы сделали. Я горжусь тем, что справился с поставленной передо мной задачей. Я живу с этим нормально. Я вам скажу, что [президенту РФ Владимиру] Путину сейчас угрожает большая опасность, чем мне. Есть больше людей, которые хотят его убить", – добавил Зеленский.
Как сообщала Independent 16 января, на Зеленского готовилось более 12 покушений с начала российского вторжения.
Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев после атаки дрона на Кремль 3 мая пригрозил "физическим устранением" Зеленского. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ привел финскую фразу: "Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten" (в переводе – "Пустая бочка сильнее гремит").